Правительство Киргизии объявило, что бюджет-2019 будет социальным. Приоритет отдадут в следующем году финансированию расходов, напрямую или косвенно связанных с соцзащитой населения, особенно малоимущих граждан, ожидающих поддержки государства. На это в кабинете министров планируют потратить почти 50 процентов всех бюджетных средств.

Министерство труда и соцразвития КР получит 11,7 миллиарда сомов (7,3 процента от расходов республиканского бюджета). При этом нуждающихся в помощи, по официальным данным, в республике насчитывается более 400 тысяч человек. На выплату детских пособий потратят 5,3 миллиарда, ежемесячных социальных пособий - 3,4 миллиарда сомов.

Стоит отметить, что эта государственная финансовая помощь скромна по размеру. К примеру, детям-сиротам полагается 2000 сомов в месяц, пожилым - 1000, лицам с ограниченными возможностями - от 2700 до 4000 сомов. Можно ли прожить на эти средства? - вопрос риторический. Но и эти скудные суммы до многих малоимущих не доходят.

В чем не так давно лично убедился министр труда и социального развития КР Улукбек Кочкоров, который посетил неофициально считающиеся бишкекскими новостройки Алтын-Казык и Мурас-Ордо. В них в основном проживают семьи внутренних мигрантов. Отсутствие статуса у данных жилмассивов, юридически не прикрепленных к столице, привело к тому, что малообеспеченные семьи там не могут получить государственные пособия.

- Чтобы охватить малоимущих господдержкой, необходимо каждую новостройку документально "прикрепить" к определенному району города, - сказал министр. - После жители смогут претендовать на получение ежемесячных пособий и социальных услуг. В этом году внесены изменения в закон о государственных пособиях в КР. Они назначаются не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Это дает возможность охватить большее количество нуждающихся семей.

По данным неправительственных организаций, в Бишкеке 88 процентов таких семей продолжают оставаться без поддержки со стороны государства. Цифру озвучила специалист Центра по защите прав детей (внутренних мигрантов) Фатима Сагитова. Она уверена, что большинству обитателей новостроек можно помочь. Их проблемы возникли из-за отсутствия информации и правовой безграмотности.

- Если бы соцработники хотя бы два часа в день тратили на консультации, то помогли бы тысячам семей получить документы, добиться пособий, устроить детей в школы и детсады, - уверена Фатима Сагитова.

По словам эксперта, она бесплатно консультирует людей. В результате родители 154 малышей из новостроек "Келечек" и "Дордой Мурас" стали получать пособия на детей. Особенно такая помощь необходима в отдаленных селах, где уровень бедности значительно выше, чем в Бишкеке. Там жители по незнанию просто не обращаются за помощью, которая им предназначена.

- В регионах социальная незащищенность бросается в глаза, - рассказала "РГ" руководитель Института политики и развития Надежда Добрецова, - система предоставления соцуслуг на местах не развита, а органы местного самоуправления не могут этим заниматься, так как не имеют полномочий. Тем не менее расходы региональных бюджетов на социальное развитие и защиту растут. Это происходит под давлением жизненных обстоятельств.

Как объяснила Надежда Добрецова, существует огромный территориальный разрыв в финансировании социальной защиты среди республиканских городов. Так, если расходы в Нарыне на душу населения составляют 465 сомов, то в Кара-Суу - 17. Еще более вопиющее неравенство можно наблюдать в селах. К примеру, в Манасском районе Таласской области - три сома, а в Нарынском районе - 240.

Такая ситуация складывается из-за того, что минсоцтруда не в силах охватить все населенные пункты страны. В его штате всего 865 сотрудников. В то же время города и айыл-окмоту (сельсоветы) сами могли бы заниматься соцзащитой и делать это открыто, легально. Если бы им делегировали полномочия, подкрепленные финансами. С этим уже и в правительстве согласились, но депутаты парламента медлят. Который год в республике идет обсуждение законопроекта о госуслугах, а воз и ныне там.

Между тем, по словам Надежды Добрецовой, руководители муниципалитетов и сел мало что могут сделать в этой сфере: оказать помощь ветеранам войны и тыла девятого мая, поздравить стариков в День пожилых людей, выписать единовременное пособие и все. А жизнь подкидывает им задачи по труднее, на решение которых в местных бюджетах не предусмотрены средства.

- Вот они и ищут обходные пути, чтобы помочь людям. Например, в одном городе, чтобы открыть ночлежку для бездомных, разработали проект по улучшению туристического имиджа, - рассказала она. - Включили в расходы проведение тренингов в целях обучения бомжей приличному поведению. И смех, и грех. Такая ненормальная ситуация возникает из-за отсутствия системного подхода в решении проблемы, из-за того, что депутаты парламента тянут с принятием закона.

Кстати



Самое типичное оправдание правительства на запросы общества увеличить субсидирование социального сектора - "в казне не хватает денег". Однако аудит исполнения республиканского бюджета-2017, проведенный Счетной палатой КР, показал недофинансирование защищенных статей расходов на 856 миллионов сомов. Все потому, говорится в заключении аудиторов, что главные распределители бюджетных средств то ли в заявках указывали не все суммы, то ли сами заявки заполнили не полностью. Но факт остается фактом - 856 миллионов сомов остались в казне нетронутыми.



Между тем с начала текущего года в министерство труда и социального развития от граждан поступило 1135 заявлений и жалоб. Из них около 30 процентов обращений были связаны с государственными пособиями, остальные - с предоставлением льгот, оказанием помощи, проблемами лиц с ограниченными возможностями и другие. Не исключено, что среди обратившиеся в ведомство авторов были и те, до которых не дошли деньги, застрявшие где-то между минфином и минсоцтруда.