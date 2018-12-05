На Украине главу космического агентства заподозрили в растрате

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины задержали экс-советника гендиректора Государственного космического агентства Украины, передает РИА Новости.

Его подозревают в растрате средств, направленных на создание спутника "Лыбидь", который так и не был в итоге запущен. Как считают следователи, подозреваемый организовал схему, в результате которой часть средств из контракта, а именно более $8 млн, "осели" на счетах подконтрольной ему компании.

"Он задержан, в суд подано ходатайство о применении меры пресечения - содержании под стражей с альтернативным залогом в размере 65,7 миллиона гривен (около 2,3 миллиона долларов) ", - уточнили в прокуратуре.