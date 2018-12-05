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Рубрика: В мире

На Украине высказались против ухода российского бизнеса из страны

Текст: Екатерина Забродина

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман, которая в 2013 году работала советником занимавшего тогда должность президента республики Виктора Януковича, вступила в заочную полемику с генпрокурором Украины Юрием Луценко, призвавшим первых лиц государства ввести санкции в отношении российского бизнеса. По словам Герман, от подобных ограничительных мер пострадают сами украинские граждане, которые лишатся рабочих мест в случае заморозки российских активов и закрытия предприятий.

Фото: REUTERS
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О возможных последствиях политик рассуждает в программе "Пульс" на телеканале "112 Украина". Анна Герман высказалась за "прагматичный" подход в отношениях с Москвой в противовес лозунгу предвыборной кампании Петра Порошенко "прочь от Москвы", который разумнее было бы заменить лозунгом "прочь от бедности". По ее мнению, в нынешней ситуации отказываться от российских инвестиций и денег, "которые не имеют границ", было бы неразумно.

"Мы не создали запасного аэродрома", - признает Герман, призывая украинских политиков "думать на перспективу" и не мыслить категориями "у соседа хата сгорела, а я и рад". Она также напоминает, что при Януковиче "никто не ставил людям оценки за патриотизм" и, в частности, в стране не преследовались священники.

"У нас есть политики и политиканы, но нет государственных мужей, которые думали бы не про электорат, а про весь народ", - заключает Анна Герман.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Отношения России и Украины Экономический кризис на Украине
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