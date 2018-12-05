Названы самые популярные приложения в App Store за 2018 год

В Apple озвучили самые популярные приложения в App Store за год.

Топ-10 бесплатных программ для iPhone возглавил мессенджер WhatsApp. На втором месте - Instagram, на третьем - VK.

Также в десятку вошли приложения "Сбербанк Онлайн", YouTube: Watch, Listen, Stream, Telegram Messenger, Yandex.Taxi, Joom, Pandao - покупай выгодно и "Госуслуги".

Лидер среди платных приложения для iPhone - мобильный редактор kirakira+, добавляющий анимированный искрящийся эффект в видео. Вторым стало российское фотоприложение Glitché с фильтрами, которые превращают любое фото в оригинальное "психоделическое" изображение. Далее идет фитнес-приложение #BS365 Workouts.

На четвертом месте - фоторедактор для портретных снимков и селфи Facetune.

Кроме того, в числе самых популярных платных программ - фотоприложения Dalgona (с винтажными фильтрами), Afterlight 2 и TouchRetouch.

На восьмом месте "Полиглот 16 - Английский язык", на девятом - безопасный мессенджер Threema. Закрывает Топ-10 "Антирадар Стрелка".

В компании определили игру года для iPhone - Donut County (сюжетная головоломка с реальной физикой), для iPad - Gorogoa (очень красивая головоломка) и для Mac - The Gardens Between (движущаяся головоломка).

Как уточнили в Apple, мировым трендом этого года в играх стали многопользовательские сражения в реальном времени жанра "королевская битва" (подобные Fortnite и PUBG Mobile). Тренд среди приложений - инновационные программы (Fabulous, Shine, 10% Happier, Headspace), улучшающие качество жизни и помогающие ухаживать за собой.