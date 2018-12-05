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05.12.2018 13:09
Рубрика: Экономика

Нефть в "клещах" Дональда Трампа

Текст: Автандил Цуладзе (кандидат политических наук, преподаватель МГИМО)
После недавнего заявления Владимира Путина о договоренности с Саудовской Аравией по снижению добычи нефти цена на "черное золото" поднялась на 2,5%. Однако это не повод открывать шампанское - за ноябрь стоимость бочки снизилась на 28% процентов. Небольшие колебания в 2-3% погоды на рынке не изменят.Недавний выход Катар из ОПЕК не повлияет на политику картеля, поскольку доля Катара в нефтедобыче невелика. Это скорее символическое событие. Не приходится сомневаться, что это было сделано под давлением американцев, чтобы продемонстрировать владение инициативой на нефтяном рынке.
Фото: Предоставлено Автандилом Цуладзе Фото: Предоставлено Автандилом Цуладзе
Фото: Предоставлено Автандилом Цуладзе

Агрессивная тактика Дональда Трампа с его публичными призывами в Twitter снижать цены на нефть приносит свои плоды. Трамп использует технологии давления на конкурентов, которые отработал в большом бизнесе. В России до сих пор еще любят рассуждать на тему "Трамп - наш". Эти иллюзии связаны с элементарным незнанием правил большого бизнеса в США. У крупного дельца нет друзей. Для него главное - выгода. Если партнер по бизнесу приносит выгоду в данный момент, то он "друг". Но как только партнерство становится невыгодным, бизнесмен заводит новых "друзей", а к старым поворачивается спиной.

Американским лоббистам, стоящим за Трампом, выгодно снижение цен на нефть и газ. Это один из инструментов для поднятия их экономики, увеличивающий конкурентоспособность американских компаний - за счет снижения себестоимости в каждом произведенном продукте не менее 20-60%. Кроме того, снижая цену, американский президент давит на другие страны, прежде всего, государства с неразвитой экономикой, тесня их на рынках. Рейдерский захват рынков нефти и газа в глобальном масштабе - вот главная задача, которую решает Дональд Трамп.

Соединенные Штаты обладают рядом преимуществ, которые позволяют им действовать решительно и с размахом. Нефть торгуется в долларах т.е. в национальной валюте США. Это ставит в зависимое положение всех участников рынка. Американцы могут влиять на нефтяные цены через курс доллара. Они могут под разными предлогами вводить санкции и торговые ограничения на страны-экспортеры нефти, подрывая их экономики, ограничивая движение капиталов, доступ к кредитным ресурсам и т.д. Не случайно именно сейчас США и их британские союзники стали проявлять повышенное внимание к происхождению капиталов российский предпринимателей. Это позволяет как напрямую экспроприировать капиталы, так и оказывать экономическое давление на Россию.

США также обладают огромными возможностями в глобальных информационных войнах. Самые авторитетные телеканалы, издания и агентства принадлежат американским и британским медиа-магнатам, который встроены в истэблишмент своих стран. Дональд Трамп как жесткий бизнесмен и талантливый шоумен использует это преимущество с максимальной эффективностью. Его внешне эпатажные твиты с призывами и даже приказами другим странам снижать цены на нефть математически точно просчитаны. Это приемы "вирусного маркетинга", когда месседж мгновенно распространяется по СМИ и соцсетям и вызывает бурные обсуждения среди аудитории. Общественное мнение формируется в очень короткое время. А нефтяные рынки реагируют не только на данные о мировых запасах нефти и спросе на сырье, но также на информационную картину. Большую роль в трейдинге играет умение прогнозировать ценовую динамику в будущем. Новости могут существенно повлиять на поведение трейдеров, их прогнозы на ближайшее будущее и, соответственно, на нефтяные цены.

Рейдерская тактика Трампа проста и понятна. Но так как она применяется агрессивно, с большим размахом и использованием современных технологий, то ей сопутствует успех. Во время Великой Отечественной войны немецкие генералы применяли тактику "клещи" - охват войсковой группировки противника танковыми дивизиями с флангов. Тактика была очевидной для советского командования, но противостоять ей научились не сразу. А когда научились и сами стали брать немцев в "клещи", то ход войны изменился в нашу пользу.

Сейчас против России идет глобальная экономическая война под руководством Дональда Трампа, который давно уже не наш. Он берет Россию в экономические "клещи" - с одной стороны, вводит санкции, с другой - сбивает цены на нефть. Этот экономический "блицкриг" может быстро привести к ощутимым последствиям для российской экономики. Только за месяц цены на нефть удалось снизить на 28%. Еще один месяц таких "танковых ударов", и... Где кризис экономический, там неизбежно социальный и политический кризисы.

Что делать? Классический вопрос. Ответ подсказывает история. Учиться у противника и действовать его же методами: заключать соглашения с противниками США, чтобы защитить рынки от американской экспансии, вести глобальную информационную войну, наступать, а не отсиживаться в окопах.

Для американского лидера все методы хороши: угрозы, давление, отказ от политического крышевания. Почему бы и России не попытаться войти в альянс с теми же саудитами? У них огромные энергетические запасы и деньги. Например, турки, по сути, уже ушли от американцев: вопреки их давлению, подписали с нами выгодные договора и продемонстрировали, что они настоящие союзники.

Только с помощью такой "ответной политики" мы можем победить в этой жесткой схватке.

Экономика
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