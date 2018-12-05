Немецкие компании проявляют интерес к фармпредприятиям Подмосковья

Группа немецких бизнесменов посетила фармацевтические предприятия в Подмосковье.

Визит организовала Корпорация развития Московской области (КРМО) и Российско-Германская внешнеторговая палата (АНК).

"Прямой диалог между отраслевыми бизнесменами гораздо эффективнее любых разговоров об инвестиционных возможностях региона. После визита у нас с немецкими производителями есть масса тем для обсуждения дальнейшего сотрудничества", - рассказал заместитель генерального директора КРМО Максим Черешнев.

Прямой диалог между отраслевыми бизнесменами гораздо эффективнее любых разговоров об инвестиционных возможностях

"Поскольку фарминдустрия не попадает под прямые экономические санкции, интерес к ней со стороны зарубежных партнеров сохраняется, - заявил "РГ" генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. - Что касается Европы, то на отношения с нашими партнерами из Германии, например, или из Польши политика влияет несильно. Китай никогда интерес к нашему рынку не терял, есть к нам большой интерес со стороны бизнеса Японии, Южной Кореи". Но, по словам Виктора Дмитриева, экономические санкции повлияли на время исполнения зарубежных контрактов - банки требуют дополнительных объяснений, куда конкретно пойдут деньги, просят подтвердить контракты. Есть трудности с поставками биотехнологического оборудования, если возникает подозрение, что оно двойного назначения. "Однако наш рынок для западной фармы по-прежнему интересен. Компании понимают, что уйти с него легко - вернуться сложно", - резюмирует Виктор Дмитриев.