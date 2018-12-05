Осужденных за терроризм будут держать в тюремных камерах

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов , вводящий более строгие правила для осужденных за терроризм и экстремизм.

Цель инициативы - помешать сторонникам ненависти и смерти распространять свои идеи за решеткой. Один из проектов вводит в УК правило, что часть срока осужденные за терроризм отбывают на тюремном режиме. В камерах.

- Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций, - сказал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Тюремное ведомство сможет разбивать экстремистские ячейки, переводя особо опасных лидеров таких групп в другие казенные дома

По действующим нормам осужденные за преступления террористической направленности могут попасть не только на особый режим, но и в обычные колонии, где заключенные живут в общежитиях. Все зависит от решения суда по конкретному делу.

В тюрьмах же заключенные содержатся в камерах малыми группами и изолированы от остальных осужденных. Эксперты давно говорят, что террористов и экстремистов необходимо отделять от основной массы заключенных. Есть две опасности. Первая: террористы за решеткой сбиваются в тесные, особо опасные группы. Вторая: они начинают вербовать сторонников.

- В целях разобщения сложившихся в местах лишения свободы экстремистских ячеек законопроектом предлагается наделить ФСИН России правом выносить решение о переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма, в иные исправительные учреждения того же вида, - рассказал Павел Крашенинников. - Это позволит предупреждать распространение идеологии терроризма в местах лишения свободы, препятствовать вовлечению в противоправную деятельность других осужденных.