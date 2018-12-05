Осужденных за терроризм будут держать в тюремных камерах

Новости

Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 19:08
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 19:07
В Москве замечен первый беспилотный автомобиль 18:57
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей 18:52
Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину 18:43
ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях 18:29
Карельские петроглифы попали в предварительный список ЮНЕСКО 18:25
Путин жестко ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД 18:24
Тверская станет пешеходной на новогодние праздники 18:09
В Лондоне нашли останки загадочно погибшего мужчины 18:07
Роскомнадзор попросят проверить мемы школьников из Гатчины 18:04
Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку 17:49
Минфин не смог полностью продать ОФЗ на 25 миллиардов рублей 17:46
Международный союз биатлонистов объяснил перенос гонки в Поклюке 17:44
Новогодний ДЛТ: парад Щелкунчиков, каток и праздничный базар 17:35
Москву ждут три часа пробок 17:35
Работникам-иностранцам продлят срок действия визы на Дальнем Востоке 17:29
В Москве школьник попал в больницу после "прикола" в туалете 17:28
Путин рассказал, почему не желает говорить с Порошенко 17:25
Петербургского кота Ахилла наградят за популяризацию туризма 17:14
Volkswagen отказывается от бензина и солярки 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 18:52
Рубрика: Власть

Годы под замком

Осужденных за терроризм будут держать в тюремных камерах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов, вводящий более строгие правила для осужденных за терроризм и экстремизм.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Цель инициативы - помешать сторонникам ненависти и смерти распространять свои идеи за решеткой. Один из проектов вводит в УК правило, что часть срока осужденные за терроризм отбывают на тюремном режиме. В камерах.

- Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций, - сказал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Тюремное ведомство сможет разбивать экстремистские ячейки, переводя особо опасных лидеров таких групп в другие казенные дома

По действующим нормам осужденные за преступления террористической направленности могут попасть не только на особый режим, но и в обычные колонии, где заключенные живут в общежитиях. Все зависит от решения суда по конкретному делу.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
В российских тюрьмах запретят привилегии для богатых заключенных

В тюрьмах же заключенные содержатся в камерах малыми группами и изолированы от остальных осужденных. Эксперты давно говорят, что террористов и экстремистов необходимо отделять от основной массы заключенных. Есть две опасности. Первая: террористы за решеткой сбиваются в тесные, особо опасные группы. Вторая: они начинают вербовать сторонников.

- В целях разобщения сложившихся в местах лишения свободы экстремистских ячеек законопроектом предлагается наделить ФСИН России правом выносить решение о переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма, в иные исправительные учреждения того же вида, - рассказал Павел Крашенинников. - Это позволит предупреждать распространение идеологии терроризма в местах лишения свободы, препятствовать вовлечению в противоправную деятельность других осужденных.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата
Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео
Путин принял участие в запуске нового газового комплекса