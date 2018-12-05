Отечественные тракторы осваивают зарубежные поля

К 2024 году объем экспортируемой сельскохозяйственной техники должен составить 15 миллиардов рублей, а география экспорта должна расшириться до 65 стран.

Еще в 2014 году сельскохозяйственная техника на 72 процента была импортной, а сейчас уже 56 процентов - наша отечественная продукция. За последние несколько лет российскую сельхозтехнику по достоинству оценили за рубежом. В 2017 году, по данным ассоциации "Росспецмаш", объем экспорта продукции российских компаний сельхозмашиностроения вырос на 16 процентов, годом ранее - на 36 процентов.

Новые высокопроизводительные комбайны, мощные и автоматизированные тракторы, широкозахватные посевные и почвообрабатывающие орудия, скоростные опрыскиватели, лазерные и оптические сепараторы сегодня поставляются уже в 47 стран мира. Крупнейшими странами-импортерами российской сельхозтехники традиционно являются страны СНГ и Восточной Европы. Это Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Молдавия, Армения, Польша, Болгария, Словакия. Вместе с тем российские предприятия как увеличивают объемы поставок в привычные регионы, расширяя там свое присутствие, так и осваивают совершенно новые для себя направления. Растут поставки сельхозмашин в страны Прибалтики, Германию и Францию.

Последние мировые разработки "умной" сельхозтехники были представлены на выставке "Агросалон 2018". За последние 10 лет мы стали свидетелями рекордного развития отрасли, отметил глава минпромторга Денис Мантуров. "Совместно с сельхозмашиностроителями мы создаем новые предприятия, разрабатываем инновационные машины и новейшие технические решения. Потребители все с большим желанием выбирают российскую технику, мы фиксируем хороший спрос. Это происходит не только за счет внутреннего потребления, а в первую очередь за счет увеличения объемов поставки экспорта", - заявил министр.

За 8 месяцев текущего года предприятия уже экспортировали машин и оборудования на 9,4 миллиарда рублей, что больше, чем за весь прошлый год. По данным Минпромторга России, с 2013 года по 2017 год экспорт российской сельскохозяйственной техники и оборудования увеличился на 88 процентов - с 4,2 до 7,9 миллиарда рублей.

Наибольшим спросом пользуется российская уборочная техника, тракторы, посевная и почвообрабатывающая техника. Например, Алтайский завод сельхозмашиностроения впервые поставил сельхозтехнику собственного производства в Германию. В прошлом году в другой аграрный рай - Австралию - уехали тракторы марки "Кировец", а в этом году континент ждет зерноуборочные комбайны "Ростсельмаша".

Сельхозмашиностроение как в России, так и в мире сегодня развивается в условиях серьезной конкуренции. "Российские заводы вместе с компаниями из стран Европейского Союза и Северной Америки играют в высшей лиге производителей сельхозтехники и занимают в сегментах энергонасыщенной техники от 10 до 25 процентов мирового рынка. Исход этой технологической гонки во многом определяется эффективностью совместной работы государственных структур, предприятий, отраслевых ассоциаций и союзов, а также конечных потребителей агропромышленного комплекса", - полагает Денис Мантуров.

На руку производителям низкий курс рубля (наша техника в долларах и евро дешевле западных машин такого же класса), и технологичность самих машин. Большая часть отечественной техники создается для разных погодных условий, чтобы аграрии могли приобретать ее в разных частях страны, которая находится в четырех климатических поясах.

Сейчас по стране масштабно появляются как новые предприятия-экспортеры, так и активно модернизируются существующие. Серьезно нарастить мощности бизнесу помогло государство, которое выделяет немалые субсидии производителям на научные и опытно-конструкторские работы. Большую поддержку предприятиям-экспортерам государство оказало, начав субсидировать затраты на транспортировку товаров (до 80%), сертификацию продукции на внешних рынках (до 90%) и компенсируя расходы, связанные с продвижением продукции за рубежом (до 80%). Как утверждают в Минпромторге России, работа на этом не останавливается, экспортеров ждут новые инструменты поддержки, работа над ними в самом разгаре.