Переводы по номеру телефона останутся доступны только для дебетовых карт Сбербанка

Клиенты Сбербанка смогут переводить друг другу деньги по номеру телефона только на дебетовые карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно - по номеру телефона, либо по номеру карты. Переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты", - приводит цитату агентство.

Поводом для изменения правил стали жалобы клиентов по поводу случайного перевода денег на кредитные карты, за вывод средств с которых взимается комиссия. Именно поэтому в кредитной организации приняли решение оставить функцию перевода средств по номеру телефона доступной только для дебетовых карт.

Денежные переводы через систему Сбербанка в России очень популярны. В октябре кредитная организация презентовала обновлённое мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". В нем появились денежные "Открытки" - анимированные и звуковые картинки, к которым пользователи могут приложить денежный перевод и сопроводительное послание.