Поставлена долгожданная точка в вопросе согласования соглашения о единой визе Союзного государства

Беларусь и Россия уже в ближайшее время планируют подписать соглашение о взаимном признании виз. Это означает, что иностранцы смогут свободно перемещаться по территории Союзного государства с визой, полученной в одной из стран - в России или Беларуси.

У законопослушных туристов, которым открыт въезд в Беларусь и Россию, поводов для беспокойства не будет. Фото: REUTERS

Об этом предметно говорилось на прошлой неделе в Беловежской Пуще, где прошло очередное заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве. По словам заместителя министра внутренних дел Беларуси - начальника милиции общественной безопасности Николая Мельченко, для появления столь важного документа созданы все условия:

- Мы готовы к подписанию соглашения на уровне правительств. Обсуждены все вопросы, которые, по нашему мнению, упростят взаимодействие в сфере миграционной политики Союзного государства. Замечания были в основном рабочего порядка. Они касались, например, вопросов обмена информацией, защищенности информационных каналов...

Работа над соглашением шла больше года. Но об унификации виз внутри Союзного государства заговорили еще раньше. Проблема, как говорится, перезрела, однако найти ее решение было непросто: за предшествующие годы у наших государств появились расхождения в миграционном законодательстве.

На брифинге по итогам заседания в Беловежской Пуще первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил: долгожданная точка в вопросе согласования соглашения поставлена. И выразил надежду, что главы правительств Беларуси и России скоро его подпишут. Более того, продолжил Александр Горовой, работа по унификации миграционного законодательства в рамках Союзного государства будет активно продолжаться:

- Мы приступили к разработке концепции миграционной политики Союзного государства. Это основополагающий документ, в котором будут расставлены акценты по унификации миграционных законов Беларуси и России. МВД России создало рабочую группу по анализу белорусского законодательства, оно также готово предоставить коллегам существующие законы и подготовленные проекты федеральных законов Российской Федерации. Нам дан довольно короткий срок для разработки этого важного документа. В 2019 году мы должны его подготовить и утвердить концепцию миграционной политики Союзного государства к 20-летию создания СГ.

В 2019 году, к 20-летию создания Союзного государства, должна быть утверждена концепция миграционной политики

Единая миграционная политика должна устранить, в частности, барьеры для гостей из третьих стран. Например, необходимость прибытия только через аэропорт. А это значит, что Союзное государство станет еще более привлекательным для туристов.

У законопослушных туристов, которым открыт въезд в Беларусь и Россию, поводов для беспокойства не будет.

Но означает ли взаимное признание виз, что иностранец, которому, к примеру, запрещено въезжать в Россию, не попадет теперь и в Беларусь. Александр Горовой заверил, что этого не случится:

- Причины для закрытия въезда гражданам третьих стран в ту или иную страну Союзного государства могут быть разные. В том числе затрагивающие интересы только одной страны.

На заседании в Беловежской Пуще стороны также пришли к соглашению об "электронном взаимодействии" правоохранительных структур России и Беларуси. По словам Александра Горового, это облегчит контроль за режимом пребывания иностранцев на территории Союзного государства, унифицирует списки тех, кому запрещен въезд в ту или иную страну или, наоборот, выезд. К слову, уже три месяца работает канал закрытой связи между министерствами внутренних дел наших стран, по которому идет обмен информацией.

Стороны также пришли к соглашению об "электронном взаимодействии" правоохранительных структур России и Беларуси

Если соглашение вступит в силу до мая следующего года, то процедура прибытия многочисленных туристов в Беларусь на II Европейские игры, которые пройдут летом в Минске, существенно упростится. О грядущем спортивном событии также говорилось на заседании. Никто не сомневается, что игры пройдут в гостеприимной и безопасной обстановке. Этому поможет опыт проведения в России зимней Олимпиады и чемпионата мира по футболу.