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05.12.2018 21:00
Рубрика: Общество

На курорт за вычетом

Правительство озаботилось восстановлением отечественных санаториев
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Спецвыпуск №7737 (274)
Правительство РФ утвердило стратегию развития санаторно-курортного комплекса.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Власти рассчитывают решить сразу несколько вопросов: повысить доступность и привлекательность российских здравниц, вернуть привычку совмещать отдых с оздоровлением. А с другой стороны, развитие курортных комплексов должно оживить экономику регионов, ведь многие из них выполняют роль градообразующих. За полгода минздрав должен подготовить план конкретных мероприятий.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, цель стратегии - сделать санаторно-курортное лечение более доступным и качественным. Планируется развивать сразу несколько направлений: сохранять уникальные природные курорты и лечебно-оздоровительные территории, укреплять материально-техническую базу санаториев и поддерживать оздоровительный туризм.

Фото: Аркадий Колыбалов
Созданы программы, способные изменить медицину

Сейчас, отметила вице-премьер, состояние большинства санаториев неутешительное. В 123 государственных санаторно-курортных организациях, из которых 27 относятся к федеральному уровню, износ зданий составляет более 80 процентов. Причем это касается и наиболее востребованных, популярных и дорогостоящих здравниц Крыма, Черноморского побережья Кавказа, Ставрополья, Алтая. С лечебной техникой дело обстоит не лучше - в 166 санаториях износ медицинского оборудования также превышает 80 процентов, а в некоторых федеральных - и 90.

Планируется, что восстанавливать утраченное богатство мы будем за счет частно-государственного партнерства. Часть средств придет из федерального и региональных бюджетов, часть - из внебюджетных источников. Не случайно Ассоциация оздоровительного туризма уже несколько лет публикует рейтинг наиболее инвестиционно привлекательных здравниц.

Услуги частных санаториев, выкупленных у предыдущих владельцев и восстановленных бизнесом, качественные, но очень дорогие, и для массового оздоровления не подходят

Опыт частных санаториев, выкупленных у предыдущих владельцев (например, профсоюзов) и восстановленных бизнесом, говорит о том, что услуги таких здравниц качественные, но очень дорогие, и для массового оздоровления не подходят. Поэтому предполагается, что власти регионов самостоятельно разработают программы по развитию своих здравниц, чтобы сделать санаторно-курортное лечение доступным для своих жителей.

Эксперты говорят о снижении популярности санаторного отдыха у россиян. Так, по данным аналитической компании BusinesStat, в 2017 году поток отдыхающих по сравнению с предыдущим годом упал почти на 10 процентов. Многие россияне считают, что по соотношению цена/качество российские здравницы проигрывают относительно недорогим курортам Турции и Египта. А возможность полноценного лечения не относится к приоритетам при выборе места отдыха, констатируют аналитики.

В России утвердили стратегию развития санаториев и курортов

Поэтому в минздраве продумывают, как заинтересовать людей использовать время отпуска наиболее полноценно. Один из вариантов - предоставить налоговый вычет на расходы на санаторную путевку. Таким образом, курортное оздоровление могут приравнять к медицинским услугам, на которые этот вычет действует уже много лет.

Кроме того, идет речь и о расширении перечня показаний, когда человеку после стационарного лечения или операции предоставляется возможность бесплатной реабилитации и восстановления в условиях санатория.

Справка "РГ"

По данным Росстата, в 2015 году в санаториях лечились и отдыхали 6,48 миллиона человек, в 2016-м - 7,14 миллиона, в 2017-м - 6,53 миллиона. Общее количество санаториев в стране - 1878 (данные 2017 года). При этом 44 процента относятся к государственной форме собственности, 3 процента - к муниципальной, 53 процента - к частной.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Невинная
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