Предельный возраст заемщиков повысился до 70 лет

Потребительские кредиты без обеспечения теперь доступны клиентам Сбербанка старше 65 лет. Об этом "Российской газете" сообщили в кредитной организации.

Верхняя граница возраста по потребительским кредитам повышена до 70 лет. Это означает, что расплатиться по займу нужно именно до наступления 70 лет. Ранее возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет.

При хорошей кредитной истории оформить потребительский кредит можно за один визит в банк. При этом время принятия решения по заявке составляет от двух минут.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, все больше россиян пенсионного возраста настроены получать потребительские кредиты.

"Доступность и развитость финансовых продуктов для людей старшего возраста напрямую влияют на качество их жизни", - подчеркивает Кирсанова. Сегодня каждый третий работающий пенсионер имеет срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет.