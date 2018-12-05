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Рубрика: Экономика

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Продажи продуктов питания поддержал маркетинг
Текст: Андрей Смирнов
Российская газета - Спецвыпуск №7736 (273)
По итогам года продажи в розничном секторе могут вырасти почти на 3 процента, прогнозируют в минэкономразвития. Этот прогноз можно назвать оптимистичным, так как доходы потребителей и экономическая активность растут не настолько быстро, отмечают аналитики Coface.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Реальные располагаемые доходы россиян до сих пор не вернулись к докризисному уровню. В октябре, по данным Росстата, они упали на 6,8 процента в годовом выражении. Росту покупательской активности не способствуют и цены: сейчас Росстат фиксирует инфляцию на уровне 3,8 процента, а к концу года она может вырасти до 4 процентов, не исключают в минэкономразвития.

Россияне уже экономят на еде и бытовой химии: по данным GfK, рынок товаров повседневного спроса к концу первого полугодия потерял 1,8 процента в стоимостном выражении. В категории "продукты питания" больше всего просели по оборотам в деньгах мясо, яйца, свежие овощи и фрукты, масложировые продукты, хлебобулочные изделия и детское питание. Изменения в составе потребительской корзины говорят о том, что потребитель стал более рационально тратить на товары повседневного спроса, считают аналитики.

Среди продуктов питания прибавила в денежном выражении только категория "замороженные продукты" (почти 4 процента). Причем самыми популярными продуктами стали мороженое и пельмени - последние получили мощную поддержку в медиа, отмечают в GfK.

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"На примере категории "замороженные продукты" можно заметить, что новинки - действенный инструмент для роста продаж, они способны обеспечивать позитивную динамику целых категорий при достаточной коммуникационной поддержке, - полагает руководитель отдела исследований потребительской панели GfK Rus Елена Самодурова. - Так, производителям пельменей удалось переформатировать очень знакомую потребителям категорию за счет вывода интересных и модных вкусов. А благодаря мощной рекламной кампании и уверенной представленности в рознице вырасти самим и поддержать всю категорию".

В Coface считают, что, несмотря на все неблагоприятные факторы, российский рынок ретейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 миллиона человек - крупнейший рынок в Европе) и высокой доле городского населения (74 процента). Причем розничные сети продолжают завоевывать все большую долю - в категории пищевых продуктов на них приходится больше трети продаж.

Экономика Товары и цены
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