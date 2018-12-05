Путин объяснил нежелание говорить с Порошенко

Президент России не отвечает на звонки украинского лидера, чтобы не участвовать в его предвыборной кампании и "нехитрых комбинациях". Об этом Владимир Путин заявил сегодня журналистам.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом", - подчеркнул глава государства. "Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - уточнил он.

Порошенко создает кризисные и провокационные ситуации, перекладывает ответственность на Россию и "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы", продолжил Путин.

"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - заключил он.