Путин пообещал поддержку добровольцам

Благодаря волонтерам возникает чувство надежности общества, оно становится и добрее, и устойчивее к внутренним и внешним шокам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Международном форуме добровольцев в Москве.

"Очень многие хотели бы иметь в кругу своих друзей таких людей, как вы", - заметил Владимир Путин, поздравляя добровольцев с профессиональным праздником - как российских, так и зарубежных гостей из 120 стран.

"В волонтерском движении, наверное, больше всего сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность", - заметил глава государства.

"Потому что, действуя так, как вы, - помогая людям в больницах, хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира при крупных спортивных либо политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, - сказал президент. - Вы это делаете для всего общества. Потому что когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство "надеги" за то, что у нас происходит, надежности нашего общества".

"Это делает наше общество не только более добрым, ... а более сбалансированным и устойчивым к внутренним и внешним шокам - а их всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже много", - продолжил Путин.

Заканчивается этот год, Год волонтера, но это вовсе не значит, что и движение заканчивается, констатировал глава государства: "Разумеется, оно будет продолжаться, и, разумеется, будет продолжаться господдержка волонтеров".

"Скоро с коллегами будем на Госсовете думать о том, что сделать, чтобы помочь вам дополнительно", - порадовал зал президент и пожелал всем удачи. "Хочу, чтобы вы были лично счастливы. Большое вам за все спасибо", - под овации произнес он.

Глава государства наградил волонтера года. Им стал Антон Коротченко. Ему 24 года, он из Смоленска, его проект называется "Здоровое село". "Эта победа не только моя, это победа большой команды, благодаря которой я сейчас стою на этой сцене", - сказал Коротченко. "Этой статуэтки достоин каждый волонтер", - считает он. "Ведь все, что мы делаем, - это ценно и важно", - заключил доброволец.

"Антон правильно сказал: достоин каждый из вас, и те, кто здесь, и те, кого здесь нет", - одобрил Путин. "Все волонтерское движение невозможно вместить в одно помещение, - согласился он и задал риторический вопрос: "Будем продолжать доброе дело?" "Да-а-а-а!!!" - хором откликнулся зал.

После чего дети (а среди волонтеров были и самые маленькие добровольцы) окружили президента для селфи. "Мы преумножим все наши дела, объединимся и достигнем еще больших результатов вместе", - подытожил Коротченко.