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05.12.2018 18:04
Рубрика: Власть

Дань добровольцам

Владимир Путин рассказал о грантах волонтерам, провокациях Петра Порошенко и ответе на действия США
Текст: Кира Латухина
В Международный день волонтера Владимир Путин наградил добровольца года и обещал исполнить пять детских желаний, а также рассказал журналистам, почему не стал общаться по телефону с президентом Украины и каков будет ответ Москвы на возможный выход США из ДРСМД.

"Очень многие хотели бы иметь в кругу своих друзей таких людей, как вы", - заметил Владимир Путин, поздравляя добровольцев с профессиональным праздником - как российских волонтеров, так и зарубежных гостей из 120 стран, которые приехали в столицу на Международный форум добровольцев. "В волонтерском движении, наверное, больше всего сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность", - заметил он. "Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира при крупных спортивных либо политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь - не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, - сказал президент. - Вы это делаете для всего общества. Потому что когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство "надеги" за то, что у нас происходит, надежности нашего общества".

Фото: depositphotos.com
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"Это делает наше общество не только более добрым, это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам. А таких шоков всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже много", - продолжил Путин.

Заканчивается Год волонтера, но это вовсе не значит, что и движение заканчивается, констатировал глава государства. И, разумеется, продолжится господдержка. "Скоро мы с коллегами на Госсовете будем об этом говорить и думать о том, что можно сделать для того, чтобы помочь вам дополнительно", - порадовал зал президент и пожелал всем удачи. "Хочу, чтобы вы были лично счастливы", - под овации произнес он.

Глава государства наградил волонтера года. Им стал Антон Коротченко с проектом "Здоровое село". "Этой статуэтки достоин каждый волонтер, присутствующий здесь или сейчас помогающий кому-то на другом конце страны", - заявил доброволец. "Антон правильно сказал: этой статуэтки достоин каждый из вас - и те, кто в зале, и те, кого с нами нет", - одобрил Путин и задал риторический вопрос: "Будем продолжать доброе дело?" "Да-а-а-а!!!" - хором откликнулся зал.

В волонтерском движении сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность

После чего дети - а среди волонтеров были и маленькие добровольцы - окружили президента для селфи. Кстати, когда глава государства осматривал стенды проектов, пять неизлечимо больных ребятишек стали самыми счастливыми на свете - их мечты, которые таились в конвертах, Путин обещал исполнить. Один мальчик хотел снять ролик о самолете Ил-96 и получил приглашение в Москву, чтобы познакомиться с летчиками и увидеть лайнер. Другой мечтал глянуть на Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, и президент решил покатать ребенка на вертолете в ближайшее время. Увидеть изнанку киномира просила одна из девочек: ей была обещана экскурсия по киностудии "Мосфильм" в сопровождении Карена Шахназарова и Никиты Михалкова. Другая юная леди сможет попасть на телеканал RT и взять интервью. Но больше всего президента потрясло желание мальчика, который мечтал пожать ему руку. "Очень трогательная вещь, неожиданная для меня", - отреагировал он и обещал поговорить с врачами, чтобы на новогодние праздники ребенок смог приехать в столицу.

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Глава государства также ответил на вопросы журналистов. "Сами волонтеры работают, как правило, бесплатно, но для того, чтобы создать условия для их работы, конечно, государство должно это сопровождать и финансами, - заметил он. - Мы выработали целую систему грантов, которая и в 2019-м и в последующие годы будет продолжена. Более того, мы эти гранты понемножку наращиваем, и так будет и в следующем году".

Впрочем, спрашивали не только и не столько по повестке. Заявление госсекретаря США Майкла Помпео, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через два месяца, если Москва не выполнит условия договора, российский лидер назвал несколько запоздалым: "Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать".

"Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", - сказал президент. Вот вышли в свое время США из договора по ПРО, и теперь то же самое происходит, "но думают, на кого бы свалить этот свой, на мой взгляд, необдуманный шаг", добавил он.

"Многие другие страны - их там уже с десяток, наверное, - такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", - предостерег глава государства. Конгресс США еще до объявления о выходе из ДРСМД выделил деньги на создание ракет, напомнил Путин. "То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это", - добавил он. "Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить - ну, самое простое и привычное для западного обывателя: "виновата Россия". Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать", - заключил президент.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Объяснил глава государства и почему не отвечает на запрос украинского лидера пообщаться по телефону. "Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом, - подчеркнул он. - Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании". Порошенко искусно создает кризисные ситуации, а на самом деле - провокационные, перекладывает ответственность на Россию и "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы", продолжил Путин. "Вот и все: нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - заключил он.

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