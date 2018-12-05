Путин рассказал, почему не желает говорить с Порошенко

Президент РФ Владимир Путин рассказал в среду журналистам, почему не отвечает на звонки украинского лидера Петра Порошенко.
Как пояснил глава государства, он отклоняется от телефонных разговоров с Петром Порошенко, поскольку не желает "участвовать в его предвыборной кампании и "нехитрых комбинациях".
При этом российский лидер подчеркнул, что Порошенко создает кризисные и провокационные ситуации. По словам Владимира Путина, действующий президент Украины перекладывает ответственность на Россию и "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".
Владимир Путин отметил, что не хочет и не будет принимать участие "в этих комбинациях".