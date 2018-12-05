Путин встретился со своим другом Фийоном

Президент провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Беседа прошла в Ново-Огарево за круглым столом. Также присутствовал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Путина и Фийона связывают давние дружеские отношения", - напомнил Песков.

Когда Фийон был премьер-министром Франции, российский лидер тоже был главой правительства.

"И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - заметил представитель Кремля.