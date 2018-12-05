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05.12.2018 21:05
Рубрика: Общество

У онколога не страшно

Ранний онкоскрининг не просто выявляет рак, но и продляет здоровую жизнь
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Спецвыпуск №7737 (274)
Ежегодно в России от онкологических заболеваний умирает около 300 тысяч человек. Одна из основных причин - страх. Точнее, поздняя диагностика заболевания из-за боязни пациента обратиться к врачу вовремя.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Во всем мире заболеваемость раком и смертность от него растет. Это связано, в частности, и с увеличением продолжительности жизни. Например, в Японии - стране с самой высокой продолжительностью жизни, почти 80 процентов смертей приходится на онкологию.

Однако там пациенты с онкозаболеваниями не сгорают за пару лет или даже месяцев, как это нередко происходит в России, а живут на протяжении десятилетий активной, социальной, трудоспособной жизнью, не чувствуя себя в чем-то ограниченными. По мнению экспертов, связано такое положение вещей с ранней диагностикой.

Фото: Аркадий Колыбалов
Приближение онкопомощи к пациенту улучшит выявление и лечение рака

В России государство поставило задачу снизить процент смертности среди онкологических больных. А также продлить трудоспособность и в целом сделать их жизнь активной, которая ничем не будет отличаться от жизни людей без подобного диагноза. Для достижения этой цели есть необходимые условия. Это и передовые медицинские центры, и квалифицированные специалисты, постоянно появляются новые лекарственные препараты. Однако весь этот перечень не будет эффективен без одного условия - пациент должен прийти к врачу на ранней стадии заболевания, а лучше регулярно проходить скрининг на предрасположенность к онкопатологиям. Только так можно либо полностью победить болезнь, либо существенно продлить жизнь.

"Сегодня основная проблема заключается в том, что люди не идут к врачу - боятся, - говорит директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. - Поэтому задача государства - заставить человека думать о своем здоровье и, в конечном итоге, побудить его прийти к врачу, убедить пройти ранний онкоскрининг".

В этом уже сделаны первые шаги. В частности, запущен Всероссийский социальный проект "Онконастороженность: своевременная диагностика - успех в лечении". Первые результаты у него уже есть - начала расти заболеваемость. И в этом нет парадокса: если растет выявляемость заболевания, значит, замысел работает.

Пациент должен прийти к врачу на ранней стадии заболевания, а лучше регулярно проходить онкоскрининг

"Рост заболеваемости означает, что работает система выявляемости этого заболевания, если даже человек получил диагноз "рак", то он должен с ним прожить как можно дольше. - считает Давид Мелик-Гусейнов. - И единственный способ сделать это - обнаружить заболевание на ранних стадиях".

Фото: Depositphotos.com
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"Ранняя диагностика позволяет человека сделать пациентом вовремя, - говорит заведующий отделением биотерапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Лев Демидов. - Но, став пациентом, он при этом не будет больным человеком".

Сейчас эту мысль государство и профильные медицинские сообщества и организации пытаются донести не только до самих граждан, но и до врачей общей практики, поскольку многое зависит и от их действий.

"В нескольких городах мы начали пилотные проекты - работаем с врачами общей практики, обучаем, чтобы они обращали внимание на пациентов с точки зрения онкопатологии и при любом подозрении направляли их к специалистам-онкологам", - рассказывает Лев Демидов.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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