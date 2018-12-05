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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

05.12.2018 18:48
Текст: Ирина Фурсова

Растут объемы потребления альтернативного моторного топлива

За первую половину года число электромобилей в стране увеличилось более чем на 700 единиц или на 40 процентов. По данным аналитического агентства "Автостат", на 1 июля 2018 года в России было зарегистрировано уже 2,5 тысячи электрокаров, тогда как на 1 января - чуть менее 1800. В сравнении с общим количеством авто всех мастей (около 50 миллионов), это, конечно, мизер, - где-то 0,005 процента - но, как говорится, тенденция очевидна.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С ростом количества автомобилей в мире (их общее число перевалило за 1 миллиард еще несколько лет назад) растет и нагрузка на окружающую среду, формируя запрос на новые виды транспорта и топлива. Поэтому все страны активно работают над созданием инфраструктуры и новых моделей: электромобилей, а также техники на сжиженном и компримированном природном газе. Россия - не исключение.

"Природный газ начинает вызывать все больший интерес со стороны потребителей. Он является общепризнанным экологически чистым топливом. В качестве моторного топлива природный газ используется главным образом в двух разновидностях: в виде сжиженного углеводородного газа и в виде компримированного (или сжатого) природного газа. Интерес к газомоторному топливу связан с его низкой стоимостью и высокой экологичностью. Так, стоимость компримированного природного газа составляет около 50 процентов, а сжиженного углеводородного газа - 75 процентов от стоимости бензина. То есть при более низкой цене достигается еще и практически равная энергоотдача, - отмечают эксперты ассоциации "Глобальная энергия". - Важным плюсом является также и более стабильная по сравнению с нефтью цена на газ".

Во многих регионах общественный транспорт и коммунальная техника уже используют газомоторное топливо (ГМТ). Международный опыт показывает, что форсирование рынка альтернативного моторного топлива возможно благодаря опережающему развитию инфраструктуры на основных транспортных коридорах и в крупных агломерациях, ужесточения требований к государственным и муниципальным закупкам общественного транспорта и техники для ЖКХ, субсидирования переоборудования, приобретения или владения экологичными авто.

Однако техническое использование газа в виде газомоторного топлива не решает перспективные проблемы развития городов и городского транспортного хозяйства. Привязка к специальным средствам транспортировки горючих газов и средствам их хранения и распределения с учетом пожаро- и взрывоопасности со временем приведет к ограничению использования разветвленной газовой инфраструктуры в пределах крупных городов. В то же время электрозаправочные станции могут быть размещены даже на ограниченных территориях вблизи жилых домов.

По оценкам Международного энергетического агентства, в 2020 году общее количество электромобилей в мире приблизится к 20 миллионам, это около 1,7 процента от глобального автопарка. Стратегия развития российского автопрома, принятая весной этого года, предполагает увеличение доли электромобилей в продажах на внутреннем рынке к этому сроку до полутора процентов или 15-25 тысяч единиц. А к 2025 году из-за кратного снижения стоимости аккумуляторных батарей эти показатели могут составить соответственно до 4-5 процентов или 85-100 тысяч штук. Этот же документ ставит ориентир и для рынка ГМТ-техники: к 2020 году ее должно быть 10 тысяч штук, к 2025-му - уже 12-14 тысяч. Из них около 65 процентов автобусов, остальное - транспорт коммерческого использования. Переходить на газ частных автовладельцев неволить не станут.

Необходимость увеличения доли электрических и газовых авто вызвано как экологическими, так и экономическими причинами. "Автотранспорт переживает эпоху существенного роста - по нашим оценкам, пять процентов в год. Доля автотранспорта в валовых выбросах - около 45 процентов. А нам необходимо в наиболее загрязненных городах России снизить совокупные выбросы на 20 процентов - эта цифра прозвучала в указе президента", - говорит первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

За год объемы использования природного газа в качестве моторного топлива увеличились на 12 процентов (до 600 миллионов кубометров), однако Россия все равно серьезно отстает от других стран по внедрению ГМТ. Во всем мире ГМТ растет по 25-30 процентов в год. А наша страна, лидирующая по объему запасов газа в мире, имеет недопустимо малую долю "газомоторки" в транспортном секторе, занимая 114-е место в мире.
Локомотивом перехода на альтернативные виды топлива должен стать муниципальный транспорт. По словам директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения минпромторга РФ Дениса Пака, отечественные автопроизводители в любой момент готовы в разы увеличить производство газомоторной техники и электромобилей. Все зависит от желания регионов закупать такую технику. И от совершенствования газозаправочной инфраструктуры. "Чем больше мы строим инфраструктуры, тем больше каждая построенная единица в отдельности начинает загружаться.

Потому что, если вы не будете иметь возможности заправить транспорт газом, вы никогда не купите соответствующий автомобиль", - считает заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.

И, по словам экспертов, есть смысл строить АГНКС в непосредственной близости от автопарков: таким образом инвестор гарантирует себе устойчивый сбыт газа. Да, изначально вложения в заправочную инфраструктуру потребуют немалых затрат. Но как сообщил Антон Инюцын,  "если мы хотим в ближайшее время кратно увеличить сеть и создать тем самым спрос на ГМТ-транспорт, то нужно субсидировать этот процесс. Минэнерго будет выходить в правительство с инициативой субсидировать до 25-35 процентов капитальных затрат на одну заправку".

Что касается электрокаров, то Стратегия развития автопрома предусматривает ряд стимулов для наращивания их продаж: это бесплатные парковки (эта мера уже действует), разрешение двигаться по выделенным полосам, бесплатный проезд по платным дорогам. Освобождение от уплаты транспортного налога, льготы по НДС и т.д. "Меры, которые нужны для развития электромобилей, точно так же могут быть использованы для газомоторного транспорта. Например, отмена ввозных пошлин", - считает председатель Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева.

На сегодняшний день электромобили признаны одним из самых экологичных видов транспорта с точки зрения их эксплуатационных характеристик. В этом отношении электромобили, как безопасные и экологически чистые средства передвижения, имеют существенные преимущества перед другими видами городского транспорта. Однако несмотря на предпринимаемые в настоящее время шаги в развитии сети электрозапровочных станций, их количество даже в крупных городах по-прежнему пока еще очень мало, чтобы покрыть предполагаемую потребность в зарядке аккумуляторов электромобилей, считают эксперты ассоциации "Глобальная энергия".

Кроме того, по их мнению, важно учитывать и географическое положение России, и связанные с этим климатические и инфраструктурные особенности, такие как: низкие температуры воздуха, малая продолжительность светового дня, транспортная загруженность городов и др. "Все эти факторы способствуют быстрому разряду аккумуляторов электромобилей, что является большой проблемой, и сдерживают их развитие в нашей стране", - отмечают эксперты ассоциации "Глобальная энергия".

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