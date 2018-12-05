Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео

Минобороны показало видео развертывания боевого лазерного комплекса "Пересвет", который заступил на опытно-боевое дежурство в войска. На местах уже прошли первые учения по слаживанию боевых расчетов по управлению оружием, основанном на новых физических принципах.

"Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошел переподготовку на базе военно-космической академии имени Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрел необходимые теоретические знания и практические навыки", - сообщает газета "Красная звезда".

На кадрах Минобороны, продолжительностью около одной минуты, показаны действия по разворачиванию комплекса "Пересвет". Впервые можно увидеть пульт управления боевым лазером - джойстик с тремя кнопками - красного, желтого и зеленого цвета.

Однако технические характеристики устройства и цели, по которым оно применяется, по-прежнему засекречены. Есть мнение, что боевой лазерный комплекс "Пересвет" предназначается для противовоздушной обороны особо важных объектов. Аппаратура, очевидно, позволяет ему находить и брать на сопровождение воздушные цели, а затем атаковать их при помощи лазерного луча. Световой поток высокой мощности способен, нарушить работу оптико-электронных систем противника или вовсе вывести их из строя.

Кроме того, боевой комплекс "Пересвет" способен повреждать не только оптику, но и элементы конструкции летательных аппаратов либо их вооружения. Для этого лазерный луч должен прожигать корпус цели, а затем повреждать ее внутреннее оснащение или провоцировать подрыв боезарядов.

Напомним, что впервые о боевом лазерном комплексе в начале марта сообщил президент России Владимир Путин.