Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.12.2018,  
10:22
Текст:  Николай Грищенко

Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео

Минобороны показало видео развертывания боевого лазерного комплекса "Пересвет", который заступил на опытно-боевое дежурство в войска. На местах уже прошли первые учения по слаживанию боевых расчетов по управлению оружием, основанном на новых физических принципах.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Командир эскадрильи B-52 уволен за непристойные полеты

"Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошел переподготовку на базе военно-космической академии имени Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрел необходимые теоретические знания и практические навыки", - сообщает газета "Красная звезда".

На кадрах Минобороны, продолжительностью около одной минуты, показаны действия по разворачиванию комплекса "Пересвет". Впервые можно увидеть пульт управления боевым лазером - джойстик с тремя кнопками - красного, желтого и зеленого цвета.

Однако технические характеристики устройства и цели, по которым оно применяется, по-прежнему засекречены. Есть мнение, что боевой лазерный комплекс "Пересвет" предназначается для противовоздушной обороны особо важных объектов. Аппаратура, очевидно, позволяет ему находить и брать на сопровождение воздушные цели, а затем атаковать их при помощи лазерного луча. Световой поток высокой мощности способен, нарушить работу оптико-электронных систем противника или вовсе вывести их из строя.

Кроме того, боевой комплекс "Пересвет" способен повреждать не только оптику, но и элементы конструкции летательных аппаратов либо их вооружения. Для этого лазерный луч должен прожигать корпус цели, а затем повреждать ее внутреннее оснащение или провоцировать подрыв боезарядов.

Напомним, что впервые о боевом лазерном комплексе в начале марта сообщил президент России Владимир Путин.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
Командир эскадрильи B-52 уволен за непристойные полеты 09:47
Сборку новейших российских военных вездеходов освоили на Кубе 03.12.2018
Необычные испытания новой снайперской винтовки СВЧ сняли на видео 03.12.2018
оружие XXI века
Фото: U.S. Navy/Wikipedia.org
Перспективные американские эсминцы лишатся "ракетной артиллерии" 04.12.2018
Тяжелый стелс-беспилотник "Охотник" разогнали до 200 км/ч 23.11.2018
Новое название для российской ракеты "Буревестник" выбрали в НАТО 22.11.2018
лазеры
Фото: РИА Новости/Вера Костамо
NBC: США проиграли России гонку за Арктику из-за нехватки ледоколов 04.12.2018
Россия создаст лазерный танк 25.11.2018
Китай разместит боевые лазеры в Тибете 12.11.2018