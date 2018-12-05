Бывшему замначальника тамбовского ГУ МЧС ужесточили наказание

Следственный комитет России обжаловал приговор бывшему заместителю начальника ГУ МЧС по Тамбовской области, признанному виновным во взяточничестве.

Офицер МЧС был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2016 года после получения очередного незаконного вознаграждения. На следствии выяснилось, что мужчина обложил данью компании, занимающиеся установкой противопожарного оборудования и получил с них более миллиона рублей. После возбуждения уголовного дела взяточника уволили из МЧС, а затем суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы - но условно.

- Решением суда апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции изменен. Вместо ранее назначенного условного наказания осужденному назначено реальное лишение свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1,6 миллиона рублей, - рассказали в СКР.