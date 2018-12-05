Как москвичи намерены отметить Новый год на работе?

Москва готовится встречать 2019 год - рестораны, кафе и бары еще в ноябре подготовили праздничное меню и шоу-программу для новогодних корпоративов. И если в прошлом году только 30% столичных компаний готовы были потратиться на офисную вечеринку, то в этом году уже 40% сделали заказ в ресторанах, чтобы отметить праздник с коллегами. "РГ" выяснила, как и где столичные компании собираются встречать Новый год.

Праздник к нам приходит

Почти половина московских компаний предпочитает встречать Новый год в ресторанах. При всем обилии общепита в столице найти место даже для небольшого коллектива все труднее - почти вся вторая половина декабря забронирована под банкеты. По словам Игоря Бухарова, президента Федерации рестораторов и отельеров России, опасаясь традиционного повышения цен в это время, многие компании заранее заказали рестораны.

Судя по заказам, активнее всего трудовые коллективы намерены гулять с 14 по 21 декабря, поделилась с "РГ" менеджер модной сети баров Елена Митина. Они начали получать заказы еще в октябре. Цены на банкетное меню специально к праздникам не завышали, как было, так и остается 1,5-2 тысячи рублей с человека. Чаще всего фирмы заказывают зал на 50-60 человек. Выходит, такой корпоратив обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Но это не предел, замечает руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский. По его словам, ближе к праздникам цены могут все-таки взлететь, и банкет, скажем, для 100 человек обойдется фирме чуть ли не в полмиллиона рублей. Сумма немаленькая даже для небедных компаний, поэтому руководству приходится нередко выбирать: банкет или новогодние премии сотрудникам? "Почти каждая шестая компания отказывается от проведения корпоративов", - комментирует Алексей Петропольский.

Поросенок и шампанское

В кафе, ресторанах и барах, как правило, в стоимость корпоратива входит праздничный банкет с алкоголем. Меню в это время рестораны стараются расширить - даже в японских ресторанах можно заказать наш традиционный салат "Оливье", без которого Новый год не обходится почти ни у кого. Ресторан известной сети украинской кухни, например, ставит на стол обязательно и "Селедку под шубой", черную икру, салат со свеклой и козьим сыром, а во главу - целого поросенка, фаршированного гречневой кашей.

Поросенок, как главный символ наступающего года - основной деликатес и украшение праздничного стола почти во всех ресторанах. Его маринуют и фаршируют, запекают целиком и готовят на гриле… Будет на корпоративах так же много морепродуктов и салатов из них. Тигровые креветки, крабы, салат с осьминогами пользуются большой популярностью, рассказывает Мария Бушина, управляющая одного из элитных ресторанов. У них компании заказывают банкеты в расчете по 3 тысячи на человека. При этом рестораторы идут навстречу клиентам и разрешают приносить с собой фрукты и алкоголь. "Средние и мелкие фирмы рады были бы провести корпоратив, но вынуждены экономить. У нас есть акции и скидки - до 30% от суммы", - говорит она.

Многие компании заказывают к банкету еще и анимационную программу с выступлением артистов под живую музыку, театральные постановки, интерактив с гостями, квесты и костюмированные вечеринки. Такое разнообразие в среднем увеличивает расходы на 2 тысячи рублей с человека.

В барах на корпоративах пользуется популярностью классическая викторина "Эйнштейн пати", по сути вариант игры "Что? Где? Когда?". В течение вечера участники отвечают на вопросы из разных сфер жизни - о домашних животных, шоу-бизнесе, автомобилях, напитках, еде, моде, причем аниматор усложняет задачу, используя для вопроса картинки и музыку. Это добавляет к счету по 500 рублей с человека.

Веселое чаепитие

Компании, которые предпочитают встретить Новый год поскромнее, "по-семейному", устраивают пирушку прямо в офисе. К примеру, компания - разработчик решений в области распознавания текстов и лингвистики ABBYY делает это в виде новогоднего завтрака. В меню - мандарины, имбирное печенье и какао с зефиром. Ближе к вечеру в офис приезжает руководство с подарками. "Традиционно выбираем подарки ручной работы, сделанные в благотворительных мастерских. Этим мы радуем коллег, но и помогаем нуждающимся, - поделилась Дарья Керценбаум, вице-президент по корпоративным коммуникациям группы компаний ABBYY. - В этом году вечером мы решили устроить настоящий зимний праздник на катке. В нашем распоряжении будет более 5000 кв. м льда, прокат коньков, уютные кафе и зоны отдыха".

А вот в Mail.Ru Group ледяной каток заливают прямо в офисе размером в 325 кв. м. Но в этом году традиционному формату изменили, рассказала Наталья Троицкая, event-директор компании. У каждого сотрудника есть на мобильнике приложение, с помощью которого он может что-нибудь нарисовать, а вечером на площадке Adrenaline Stadium все рисунки буквально оживут, став 3D-объектами благодаря технологии дополненной реальности.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Ангелина Зеленькова

Кстати

Как показало исследование, премии перед новогодними праздниками готовы выдать своим сотрудникам порядка 35% работодателей в расчете от 5% до 20% от оклада. Причем в первую очередь премируются топ-менеджмент и руководители отделов, которые распределяют выделенные средства между подчиненными. "Чаще всего это могут себе позволить государственные компании, где к концу года остается достаточно нереализованных средств. Сумма их премиальных может достигать до 10 миллионов рублей - ее законно можно потратить и на выплаты, и на проведение праздника", - рассказал Алексей Петропольский.

Совет "РГ"

Как можно еще встретить Новый год с коллегами?

1. Отлично повеселиться с коллегами можно на катке - их в городе в этом году более 1,5 тысячи. Причем на такой корпоратив можно взять с собой мужа и детей. Самые большие и красивые катки: в Парке Горького, на ВДНХ, на Красной площади. Цена с прокатом коньков не превысит 1000 рублей.

2. По примеру героев из советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" можно отправиться в сауну. Попариться, поиграть на бильярде, воспользоваться СПА-услугами, сделать массаж…Это обойдется от 3 до 5 тысяч рублей в час. Более демократичный вариант - снять сауну в фитнес-клубе с бассейном, караоке и телевизором. Условие - небольшая компания, а цена от 1,2 до 2 тысяч рублей в час.

3. Для небольшого молодого коллектива подойдет квест. Команда от 4 до 8 человек. Стоимость билетов в декабре - от 3,4 до 8 тысяч рублей за сеанс.

4. Любите плавать? Значит, для вас лучше всего аквапарк, бассейны, горки и джакузи. 5 часов праздника в воде обойдутся в 1,5 - 2 тысячи рублей с человека. Причем в эту цену включена еда в банкетном зале (есть все, от закусок до горячих блюд).