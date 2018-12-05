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05.12.2018 11:42
Проект: В регионах

Калужане решат, как тратить городские деньги

5 декабря состоялось очередное заседание Городской Думы. В первом чтении был принят бюджет Калуги на 2019 год. В ходе первого чтения были утверждены источники финансирования и основные параметры бюджета.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Доходы городской казны в 2019 году планируются в объеме 11 миллиардов 269,9 миллионов рублей, безвозмездные поступления составят 6 миллиардов 421,8 миллионов рублей. Собственные доходы муниципалитета на 2019 год прогнозируются в объеме 4 миллиарда 848 миллионов рублей, из них налоговые поступления составят 4 миллиарда 400 миллионов рублей. Неналоговые доходы бюджета - доходы от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, а также доходы от оказания платных услуг в 2019 году прогнозируются в сумме 447 миллионов рублей.  Расходы  бюджета в 2019 году составят 11 миллиардов 519,9 млн. рублей.

- Сегодня в первом чтении был принят главный финансовый документ города на 2019 год - отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы будет направлено свыше 65% расходов - 7,5 миллиардов рублей. Предусмотрено финансирование 26 муниципальных программ, особое внимание будет уделено сфере образования и формированию комфортной городской среды. В бюджете заложены средства на реализацию предложенной фракцией партии "Единая Россия" программы по ремонту школ, построенных 50 и более лет назад. Также предусмотрены средства на реализацию программы "Старый город". 

Фото: Калужская городская Дума
В Калуге одобрили бюджет на 2019 год

В пятницу, 7 декабря проект бюджета Калуги на 2019 год будут рассмотрен участниками публичных слушаний. Также в ходе заседания были внесены поправки в городской бюджет текущего года. 4 миллиона 146 тысяч рублей будет направлено на организацию работ по повышению безопасности дорожного движения.  1 миллион 776 тысяч  рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, 1 миллион 740 тысяч рублей - на содержание парков и скверов.

909 тысяч рублей выделяется на организацию диспетчерского обслуживания транспортных средств. 350 тысяч рублей будет выделено на капитальный ремонт спортивного зала школы № 5. Депутатами было принято решение о начале реализации в Калуге проекта инициативного бюджетирования. Инициативное бюджетирование предусматривает совместное участие городских властей, жителей и представителей бизнеса в работе по благоустройству города и развитию его инфраструктуры. Жители Калуги и представители бизнес-сообщества получат право предлагать городским властям проекты благоустройства дворовых и общественных территорий, озеленения, обустройства детских площадок, мест отдыха, а также проекты развития объектов культуры, спорта и образования.

Финансирование проектов будет осуществляться за счет средств городского бюджета, жителей Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Минимальная общая доля софинансирования жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составит не менее 5% общей стоимости проекта.

Фото: Калужская городская Дума
Глава Калуги рассказал о развитии самоуправления

- Ознакомившись с опытом реализации проектов инициативного бюджетирования в ряде городов страны, было принято решение внедрить подобный проект и в нашем городе, - рассказал Александр Иванов, - софинансирование жителями и предпринимателями работ по благоустройству и развитию городской инфраструктуры набирает обороты в Перми, Ярославле, Рязани и Туле. В Калуге основной задачей  инициативного бюджетирования станет дальнейшее благоустройство дворовых и общественных территорий, а также повышение активности жителей и вовлечение их в решение вопросов местного значения. Надеюсь, что калужане примут активное участие в реализации проекта и будут более бережно относиться к объектам благоустройства, созданным с их непосредственным участием.

Решением городской думы был утвержден Порядок реализации инициативного бюджетирования, включая формы документов, представляемых инициативными группами граждан  для участия в конкурсном отборе проектов. Порядок проведения конкурсного отбора проектов, состав конкурсной комиссии, а также методика оценки проектов инициативного бюджетирования будут утверждены постановлением городской управы.  В ходе конкурсного отбора приоритет будет отдаваться тем проектам, в которых будет предусмотрен наибольший вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей города. 

В ходе заседания депутатами был согласован проект постановления губернатора Калужской области "Об установлении предельных индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги". Также были согласованы сделки муниципальным предприятиям "Калугатеплосеть" и "Управление комплексного обслуживания населения". 

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