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05.12.2018 18:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Город мясоедов

Самый ресторанный в столице переулок - Камергерский
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Самой популярной у рестораторов улицей в столице стал Камергерский переулок. Здесь уже сложился целый гастрономический квартал - заведения общепита занимают 85% помещений уличной торговли, отмечают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.
Тверская станет пешеходной на новогодние праздники

В целом в границах Садового кольца сейчас находится порядка 1820 заведений общепита. Большинство располагаются в помещениях площадью до 100 кв. м (35%) и от 100 до 200 кв. м (36%). На втором месте среди "ресторанных" улиц - Климентовский переулок, где 75% арендаторов - рестораторы, на третьем - Рождественка (72%). На Пятницкой, Покровке, Мясницкой и Маросейке рестораторы занимают 40% помещений стрит-ритейла.

Больше всего на пешеходных улицах мясных ресторанов - 20%, далее с большим отрывом следуют рыбные рестораны и итальянской кухни - по 8%. Чуть меньше заведений русской и грузинской кухни - 5% и 3% соответственно.

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