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05.12.2018 16:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Конференция для бизнесменов-экспортеров пройдет в Москве

Конференция "ВЭД 2.0", которая объединит ведущих экспортеров столицы и экспертов по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), пройдет 10 декабря в гостинице "Рэдиссон Ройал Москва".

Фото: depositphotos.com
Только инновации смогут обеспечить перспективы развития бизнеса

Под единым брендом "Сделано в Москве" в конференции примут участие 40 столичных производителей в 12 экспортных направлениях. Деловая программа будет представлена в формате "открытого диалога", в ходе которого предприниматели малой и средней руки смогут задать вопросы представителям власти, иностранных торгпредств, международных экспортных ассоциаций. Также запланировано 400 экспортных консультаций, 500 b2b-встреч, дискуссии по приоритетным экспортным направлениям (промышленный экспорт, IT, АПК, экспорт услуг).

"Ключевые партнеры Москвы в сегменте несырьевого неэнергетического экспорта - Индия, США, Беларусь и Казахстан. Наибольшим спросом пользуются механическое оборудование, электрические устройства, оптика, медицинская техника", - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, добавив, что московское правительство поддерживает проведение подобных форумов, которые дают возможность построить партнерские отношения с зарубежными коллегами.

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Участники получат возможность посетить лекции, встречи в формате MatchMaking с потенциальными иностранными покупателями и вместе с экспертами проанализировать показательные кейсы успешных экспортеров.

В мероприятии примут участие производители экспортных товаров Москвы, отечественные и зарубежные эксперты, представители общественных организаций и органов власти, представители международных ассоциаций и торгово-промышленных объединений из Китая, Италии, Германии, Франции, Нидерландов, Турции, Польши, Финляндии, Южной Кореи, Японии, Индонезии, Вьетнама, ОАЭ. Мероприятие станет площадкой для обсуждения развития несырьевого неэнергетического экспорта столицы. Участники сформируют подходы для продвижения московских товаров на внешние рынки.

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