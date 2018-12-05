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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Память не подвела

В доме Пашкова подвели итоги 13-го сезона национальной литературной премии "Большая книга"
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Столичный выпуск №7736 (273)
В ходе красочной церемонии, стилизованной на сей раз под стихийный уличный митинг, участники которого вместо политических лозунгов выкрикивали фразы и целые абзацы из книг финалистов, а также читали рэп, были объявлены победители. Первую премию получила поэт, главный редактор портала colta.ru Мария Степанова за свою изысканно многослойную ассоциативную книгу "Памяти памяти".

Второе место досталось журналисту и преподавателю Александру Архангельскому за роман воспитания "Бюро проверки". И третьим призером стал Дмитрий Быков с романом "Июнь".

Кроме того, были вручены награды за победу в народном голосовании, которое велось на популярных читательских сайтах. Здесь состав призеров оказался несколько другим. Победителем этого года признан "Июнь" Дмитрия Быкова. Второе место досталось "Рецептам сотворения мира" Андрея Филимонова, а третье - роману "Радуга и вереск" Олега Ермакова.

Особую награду за вклад в литературу получила гранд-дама русской литературы Людмила Петрушевская

Впервые в ходе премии была вручена премия "Литблог" для лучших книжных блогеров, пишущих о современной русской литературе. Идея премии принадлежит магистрантам программы "Литературное мастерство" НИУ "Высшая школа экономики". На конкурс литературных блогеров поступило более 60 заявок со всей страны, и экспертный совет, отобрав 15 финалистов, выбрал победителя. Им стала Евгения Лисицына, ведущая канал в телеграме @greenlampbooks.

Особую награду за вклад в литературу получила гранд-дама русской литературы Людмила Петрушевская. Выйдя получать приз, она и здесь продемонстрировала свою незаурядность.

Швыдкой: Документальная литература - своего рода акт доверия к читателю

"Я срезанные цветы не люблю, - сказала Петрушевская. - Надо дарить их в горшке. Тогда они долго стоят, я с ними разговариваю".

Минутой молчания собравшиеся профессионалы литературы России почтили писателей, не переживших 2018 год: Андрея Битова, Эдуарда Успенского, Владимира Войновича, Владимира Шарова.

Справка "РГ"

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Призовой фонд премии (распределяемый на трех призеров и на трех победителей народного голосования) - 6,1 млн рублей.

Лауреатом 2017 года стал Лев Данилкин за биографический роман "Ленин: Пантократор солнечных пылинок".

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Премия "Большая книга"
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