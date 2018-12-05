Лжебанкиры в Москве заработали свыше ста миллионов рублей

Группа финансистов в Москве создала незаконную кредитную организацию. Начальник Управления информации и общественных связей столичного полицейского главка Юрий Титов сообщил, что подпольные банкиры в течение двух лет переводили деньги по поручению физических и юридических лиц без необходимых лицензий и в нарушение законодательства.

Для этого они использовали расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставные имена. То есть применили старый проверенный трюк вывода крупных сумм в теневую экономику. Смысл аферы понятен: эти деньги невидимы для налоговых органов. Таким способом они на процентах от незаконного оборота денег заработали 45 миллионов рублей.

Московские полицейские уже провели пять обысков в офисных помещениях этой группы и задержали трех человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Мошенники использовали счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц

Буквально накануне Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве предъявило обвинение в такой же деятельности еще одной группе лжебанкиров, сумевшей заработать свыше 58 миллионов рублей. Юрий Титов сообщил, что с 2016 по 2018 год эти финансовые "гении", опять же используя подконтрольные и фальшивые фирмы, открывали и вели банковские счета, переводили деньги, проводили инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Деньги они переводили и без открытия банковских счетов, в том числе оперировали электронными денежными средствами.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что так называемые "черные банкиры" все чаще стали применять еще одну схему мошенничества. Они приобретают банки и в кратчайшие сроки выводят из них активы. Такие махинации даже имеют свое определение - "поджечь" банк.

Схема напоминает собой пирамиду: из одного банка выводятся средства, которые используются для приобретения второго, аналогичным образом приобретается следующий, и так далее. Нередко при этом страдают ничего не подозревающие вкладчики - мошенники используют в своих операциях забалансовые вклады, когда средства физических лиц уходят на технические кредиты. И после признания банка банкротом вкладчики свои деньги вернуть уже не смогут даже по страховке. Ведь по факту они нигде не были учтены. Бороться с подобными группировками сложно, так как фактически ни по каким документам они не проходят и никаких должностей в банке не занимают, в состав акционеров не входят