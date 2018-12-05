Лжебанкиры в Москве заработали свыше ста миллионов рублей

Для этого они использовали расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставные имена. То есть применили старый проверенный трюк вывода крупных сумм в теневую экономику. Смысл аферы понятен: эти деньги невидимы для налоговых органов. Таким способом они на процентах от незаконного оборота денег заработали 45 миллионов рублей.
Московские полицейские уже провели пять обысков в офисных помещениях этой группы и задержали трех человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Буквально накануне Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве предъявило обвинение в такой же деятельности еще одной группе лжебанкиров, сумевшей заработать свыше 58 миллионов рублей. Юрий Титов сообщил, что с 2016 по 2018 год эти финансовые "гении", опять же используя подконтрольные и фальшивые фирмы, открывали и вели банковские счета, переводили деньги, проводили инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Деньги они переводили и без открытия банковских счетов, в том числе оперировали электронными денежными средствами.
Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что так называемые "черные банкиры" все чаще стали применять еще одну схему мошенничества. Они приобретают банки и в кратчайшие сроки выводят из них активы. Такие махинации даже имеют свое определение - "поджечь" банк.
Схема напоминает собой пирамиду: из одного банка выводятся средства, которые используются для приобретения второго, аналогичным образом приобретается следующий, и так далее. Нередко при этом страдают ничего не подозревающие вкладчики - мошенники используют в своих операциях забалансовые вклады, когда средства физических лиц уходят на технические кредиты. И после признания банка банкротом вкладчики свои деньги вернуть уже не смогут даже по страховке. Ведь по факту они нигде не были учтены. Бороться с подобными группировками сложно, так как фактически ни по каким документам они не проходят и никаких должностей в банке не занимают, в состав акционеров не входят