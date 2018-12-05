Лжебанкиры в Москве заработали свыше ста миллионов рублей

Новости

США трижды в этом году пытались выйти на прямые переговоры с Ираном 21:40
Джабаров: Россия передала США документы о полном соблюдении ДРМСД 21:38
В Шереметьево прокомментировали новое название аэропорта 21:31
Президент Сербии провел консультации с послами РФ, КНР и США 21:27
Стоимость парковки в Москве повысили в результате исследований 21:20
Стало известно новое имя аэропорта Нижнего Новгорода 21:14
Захарова: Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД 21:08
Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года 21:07
Гонконг, Бангкок и Лондон возглавили сотню самых популярных городов мира 20:58
В Volkswagen подтвердили уход дизельного Tiguan из России 20:54
Правительство Мэй потерпело поражение в палате общин за неделю до голосования по Brexit 20:47
Путин: Национальной спортивной премии удостаиваются выдающиеся люди 20:24
Москвич нашел на улице миллион рублей 20:19
Балканские спасатели прошли подготовку у российских кинологов 20:12
РФ указала ОБСЕ на негативные последствия военного положения на Украине 20:09
Вокзалы Москвы проверяют из-за звонков об угрозе взрыва 20:07
Опубликовано видео с места взрыва в Подмосковье 20:07
В Феодосии открылся музей рыбы и рыболовства 20:00
СК: В уголовном деле мэра Оренбурга появились новые эпизоды 19:39
Москвич чуть не погиб, открыв пакет с инжиром 19:37
Видео: Украинского эксперта прогнали из студии "Россия 1" 19:37
В Уфе на работников филармонии упала балка 19:26
ФАДН: Более 3 млн иностранцев могут работать в России нелегально 19:22
Лавров обсудил с экс-премьером Ливана обстановку на Ближнем Востоке 19:12
Израиль проинформировал РФ об операции "Северный щит" на границе с Ливаном 19:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 00:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ушли в тень

Лжебанкиры в Москве заработали свыше ста миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Группа финансистов в Москве создала незаконную кредитную организацию. Начальник Управления информации и общественных связей столичного полицейского главка Юрий Титов сообщил, что подпольные банкиры в течение двух лет переводили деньги по поручению физических и юридических лиц без необходимых лицензий и в нарушение законодательства.

Для этого они использовали расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставные имена. То есть применили старый проверенный трюк вывода крупных сумм в теневую экономику. Смысл аферы понятен: эти деньги невидимы для налоговых органов. Таким способом они на процентах от незаконного оборота денег заработали 45 миллионов рублей.

Московские полицейские уже провели пять обысков в офисных помещениях этой группы и задержали трех человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Мошенники использовали счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц

Буквально накануне Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве предъявило обвинение в такой же деятельности еще одной группе лжебанкиров, сумевшей заработать свыше 58 миллионов рублей. Юрий Титов сообщил, что с 2016 по 2018 год эти финансовые "гении", опять же используя подконтрольные и фальшивые фирмы, открывали и вели банковские счета, переводили деньги, проводили инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Деньги они переводили и без открытия банковских счетов, в том числе оперировали электронными денежными средствами.

Суды пересмотрят иски родителей тяжело пострадавшего в Греции мальчика

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что так называемые "черные банкиры" все чаще стали применять еще одну схему мошенничества. Они приобретают банки и в кратчайшие сроки выводят из них активы. Такие махинации даже имеют свое определение - "поджечь" банк.

Схема напоминает собой пирамиду: из одного банка выводятся средства, которые используются для приобретения второго, аналогичным образом приобретается следующий, и так далее. Нередко при этом страдают ничего не подозревающие вкладчики - мошенники используют в своих операциях забалансовые вклады, когда средства физических лиц уходят на технические кредиты. И после признания банка банкротом вкладчики свои деньги вернуть уже не смогут даже по страховке. Ведь по факту они нигде не были учтены. Бороться с подобными группировками сложно, так как фактически ни по каким документам они не проходят и никаких должностей в банке не занимают, в состав акционеров не входят

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова: Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД
ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банковскими офисами в России
Ушаков: Трамп сам подошел к Путину в Аргентине
Стали известны новые имена Домодедово и Шереметьево
Госдума призвала мир осудить провокации со стороны Киева