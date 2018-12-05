В столичном Экспоцентре 5-6 декабря пройдет XVI Ассамблея "Здоровье Москвы". В этом году впервые ассамблея проходит в дни Российской недели здравоохранения. Это еще раз подтверждает тот факт, что существующая в Москве модель организации медицинской помощи по многим параметрам была и остается ориентиром для других российских регионов.

Сочетание современных технологий диагностики и лечения, высочайшего профессионализма медицинских работников, стабильно развивающейся инфраструктуры, уникальных по своим возможностям информационных сервисов для населения и врачей позволяет воплощать в жизнь самые смелые проекты.

Впервые в этом году в дни работы ассамблеи пройдет конкурс научно-практических работ молодых врачей, организованный в рамках фестиваля "Формула жизни". Победители получат крупные премии и возможность стажировки в ведущих зарубежных клиниках. Будут названы и победители по 81 номинации фестиваля "Формула жизни", в том числе проводившихся впервые номинаций "Проект года", "Палитра врача", "Медицина и СМИ", "Лучшие организации ГТО" и других.

Выставочная часть ассамблеи представит лучшие достижения столичного здравоохранения, разработки новых технологий и опыт их успешного использования на практике.

Впечатляющих результатов столичное здравоохранение достигло в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В столице на протяжении нескольких лет создается комплексная система медицинской помощи этим пациентам. Она включает в себя как широкий спектр профилактических мероприятий, так и диагностику, применение самых современных технологий лекарственного и хирургического лечения, а также мероприятия по реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов.

Одним из самых заметных шагов в этом направлении стало создание 29 сосудистых центров на базе профильных отделений крупнейших московских стационаров, в которых также есть отделения кардиологии, неврологии, кардио- и нейрореанимации, ангиографическая операционная, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. В каждом втором из них также есть нейрохирургическое отделение. Работа этих центров позволила качественно улучшить ситуацию с экстренной медицинской помощью при наиболее опасных и тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Благодаря созданной инфарктной сети нам удалось сократить больничную летальность от инфаркта миокарда в 2 раза - с 13,3 процента в 2013 году до 6,2 процента в 2018 году, что соответствует мировым стандартам. Общее количество инфарктов у москвичей снизилось на 24,3 процента. Доля пациентов, которым выполняется операция ангиопластики (стентирование сосудов) увеличилась более чем в пять раз - с 15 процентов в 2013 году до 78,2 процента в 2018 году.

Сегодня в Москве также действуют 10 инсультных центров, включая открывшийся недавно на базе ГКБ имени М.П. Кончаловского в Зеленограде. Специфика этого проекта в том, что он предназначался для оказания помощи больным с самыми тяжелыми случаями ишемического инсульта, при котором происходит закупорка тромбом крупных мозговых артерий. В отделениях, вошедших в инсультную сеть, был внедрен метод эндоваскулярного лечения таких больных (тромбоэкстракция). Это малоинвазивная методика хирургического удаления тромбов из артерии головного мозга, которая применяется в тех случаях, когда растворить их с помощью специальных препаратов невозможно. Эта технология снижает летальность у пациентов с ишемическим инсультом и увеличивает количество пациентов с хорошим функциональным состоянием. С начала работы инсультной сети было проведено более 400 тромбоэкстракций. Фактически каждая из них означает спасенную жизнь. Благодаря налаженной маршрутизации пациентов от момента прибытия "скорой" на вызов и до начала операции при инфарктах и инсультах проходит не больше часа. Больничная летальность при инсультах снизилась почти в 2 раза - с 31,4 процента в 2010 году до 18,6 процента - в 2018-м, что соответствует ведущим европейским странам.

Впечатляющих результатов столичное здравоохранение достигло в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Бесплатные лекарства в Москве имеют право получать более 1,7 миллиона человек, поэтому совершенствованию лекарственного обеспечения льготников уделяется особое внимание. Отпуск бесплатных лекарств осуществляется через 349 аптечных организаций, включая 263 аптечных пункта в поликлиниках и 86 аптек.

Ежегодно московские врачи выписывают более 15 миллионов льготных рецептов, причем 99 процентов из них обеспечиваются в день обращения, и лишь один процент попадает на так называемое "отсроченное обслуживание". По таким рецептам пациенты должны получать лекарства в течение 10-15 дней с момента обращения в аптечный пункт.

Мы стремимся закупать качественные лекарства нового поколения, шаг за шагом расширяем охват различных заболеваний. Только за последнее время были приняты решения о закупках антикоагулянтов для профилактики инсультов у больных мерцательной аритмией - в них нуждается около 39 тысяч москвичей. В следующем году закупим около 100 тысяч доз вакцины против менингококковой инфекции, а также сделаем прививки 27,5 тысячи подростков против вируса папилломы человека.

В наступившем декабре в столичных больницах, поликлиниках и медицинских центрах пройдут традиционные дни открытых дверей. На них можно пройти бесплатные обследования, посетить консультации, школы здоровья и лекции. Всего запланировано более 260 мероприятий.

О том, как беречь здоровье в пожилом возрасте, москвичам расскажут в рамках цикла лекций "Здорово жить". Занятия будут проходить по пятницам весь месяц в госпитале для ветеранов войн N 3 на Стартовой улице. А 6 декабря в ГКБ имени В.В. Виноградова состоится день открытых дверей "Жизнь после инсульта".

Столичное здравоохранение реализует самые разные по масштабности проекты: "круглые столы" для родителей и экскурсии в перинатальные центры для будущих мам; консультации врачей-специалистов и психотерапевтические квесты; масштабную кампанию по вакцинации от гриппа, в ходе которой в этом году были привиты 320 тысяч человек. И всегда главной нашей заботой остается здоровье москвичей. Ради этого мы будем и впредь делать все возможное. А подчас и невозможное.