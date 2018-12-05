Совсем скоро московские улицы "заживут" по-новогоднему. Первые спектакли и экскурсии на морозе горожане и туристы увидят уже 14 декабря - на шестом по счету фестивале "Путешествие в Рождество", который в этот раз продлится целый месяц. Корреспондент "РГ" изучил празднично-снежное меню и узнал, где в столице откроется фабрика подарков, как попасть в страну игрушек и попробовать кашу из топора.

Новогодний переполох

В атмосферу волшебства и чудес по уже сложившейся традиции окунутся улицы, переулки и парки. Новогодний переполох захватит 74 площадки по всему городу. Под аккомпанемент минусовой температуры в "зимних" декорациях изо дня в день будут выступать артисты ледового балета, актеры топовых российских и европейских театров. На этот раз все посвящено литературе: книгам, писателям, героям культовых повестей и рассказов. Например, на Тверской площади, у памятника Юрию Долгорукому, временно "поселятся" Пушкин с Онегиным, Гофман с Мышиным королем и Дюма с мушкетерами. Как рассказали "РГ" в оргкомитете, здесь оживут сюжеты любимых произведений: известные нам персонажи будут петь и танцевать, ссориться и мириться. В общем делать все, чтобы прохожим тотчас захотелось дочитать последний том "Войны и мира", а может, и помочь подружиться Онегину с Ленским. Один из павильонов превратится в Нарнию. Попасть туда дети смогут, как и в книге, через волшебный шкаф. Дважды в день здесь планируют устраивать иммерсивные спектакли, главными участниками которых станут юные гости. Им предложат помечтать и прикинуть на себя наряды короля, принцессы, феи или рыцаря.

На площадках фестиваля будут торговать рождественскими и новогодними сувенирами. Фото: Сергей Куксин

Вокруг фонтана развернется "средневековая" рыночная площадь, где будут торговать рождественскими сладостями из Европы: горячими чешскими трдельниками, бельгийскими вафлями и мюнхенскими колбасками. Здесь же откроются шоколадная мастерская, пряничный домик, рождественская почта и магазин винтажных игрушек.

Спасти Рождество

Есть непримиримое желание поймать злодеев, похитивших Рождество? Тогда стоит заглянуть на Манежную площадь. Именно тут можно встать на защиту долгожданного праздника. Организаторы предлагают занять сторону "защитников" и сыграть с темной силой в лазертаг. В январе сюда приедут реконструкторы из Великобритании, чтобы воссоздать атмосферу из произведений Чарльза Диккенса. Уличный театр предстанет в образе харизматичных "злодеев": разбойников, бродяг и воров. По соседству, рядом с площадью Революции, появится большая ледяная горка высотой восемь метров. Еще две горки - одну для детей постарше, а другую для малышей - впервые обустроят в Столешниковом переулке. Прокат тюбингов - бесплатный. На Тверском же бульваре прохожие окажутся в сказке "Снежная королева". Тут можно будет пройтись по зеркальному лабиринту злого тролля, побывать в гостях у Герды и Кая, а также отыскать розу в цветнике колдуньи. Детишек наверняка заинтересует зимний парк, в котором они смогут освоить сноуборд и горные лыжи.

Сказочная горка, как ее называют организаторы фестиваля, откроется на Профсоюзной улице. Ее соорудили из уральского льда. Склонам придали театральное настроение, сделав занавес с волшебными замками. Площадка для игры в керлинг появится на Новом Арбате - именитые спортсмены тут проведут бесплатные мастер-классы и тренировки.

Главный зимний фестиваль в этот раз посвящен литературе: книгам, писателям, героям культовых повестей и рассказов

Улицы Москвы, как и в прошлые годы, украсят новогодние декорации. Фото: РИА Новости

Весомое место в программе занимают экскурсии и мастер-классы. К примеру, в Климентовском переулке заработает кулинарная школа. Всех желающих научат делать елочные игрушки из сахарной мастики, готовить праздничный тирамису с карамелизированным шоколадом и ароматные яблочные гнезда, политые темным шоколадом. Рай для сладкоежек!

Творческим натурам советуем не обделять вниманием улицу Рождественка, где пропишется страна игрушек. Сюда лучше идти тем, кто еще не выбрал подарки своим близким. Допустим, можно сделать своими руками новогоднюю открытку, "сказочную" шкатулку или оригинальные украшения. Чем не вариант?

Подарок в обмен на паспорт

Как и в прошлые годы, гости фестиваля могут стать участниками новогоднего квеста. Суть в следующем: посетить как можно больше площадок, ответить на вопросы и получить заслуженный приз. Отправиться в путешествие несложно: нужно лишь получить рождественский паспорт. И самое главное - разузнать о жизни сказочных героев, разгадать секреты театральных постановок и узнать о традициях празднования Нового года и Рождества. За каждый ответ участники получат печать в свой "документ". Заполненный паспорт они смогут обменять на подарок в одном из главных рождественских магазинов - на Тверском бульваре, на площади Славы и на Профсоюзной улице. Всего подготовлено более 80 тысяч призов.

Тем временем

В восьми столичных парках можно отправить письмо Деду Морозу из Великого Устюга. Послание обещают доставить новогоднему волшебнику лично в руки. Написать ему могут как дети, так и взрослые. Где установлены почтовые ящики?

- Измайловский парк, пункт проката коньков;

- Сад имени Баумана, рядом с главным входом;

- Таганский парк, у входа в кафе "Андерсон";

- Парк "Красная Пресня", беседка на детской площадке у главного входа;

- Сад "Эрмитаж", центральный вход;

- Лианозовский парк, центральная площадь;

- Парк "Кузьминки", детская площадка на центральной площади;

- Бабушкинский парк, детская площадка.

Кстати

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать с 14 декабря по 13 января. Окунуться в праздничную атмосферу можно с 11.00 до 22.00 в будни и с 10.00 до 22.00 по выходным. По отдельному графику, с 10.00 до 23.30, работает только площадка на Красной площади. Она уже открыта.