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05.12.2018 18:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбежал и заблудился

Охранник покинул пост, прихватив автомат
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Пощекотал нервы жителям Владимирской, Московской областей и столицы, казалось бы, рядовой россиянин - 61-летний охранник железнодорожного моста из города Муром. Юрий Петров утром неожиданно покинул свой пост, прыгнул в свою "восьмерку" и направил автомобиль в сторону Москвы. Но самое необычное в этой истории, что с собой в столичный вояж он прихватил автомат и два рожка патронов к нему.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Так как охраняемый Петровым мост относится к объектам стратегического характера, службу там несет военизированная охрана. Оружие у беглеца было на законных основаниях, незаконным, естественно, стало оставление поста с автоматом.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Глава Мурома Евгений Рычков рассказал, что сбежавший охранник ранее не вел себя подозрительно. "У него есть семья, проживает в Муроме. Работал до этого в охране в частной компании", - уточнил он.

К моменту подписания номера Юрий Петров еще не был задержан. Но то, что это произойдет в ближайшее время, легко предугадывается. Во-первых, полицейские трех регионов подготовлены к его визиту, повсюду распространено фото мужчины, известен госномер его машины. Во-вторых, журналистам удалось дозвониться до возмутителя спокойствия.

Мужчина рассказал, что заехал на автомобиле глубоко в лес и теперь не знает, как выбраться из глуши. При этом Петров заверил, что нападать ни на кого изначально не собирался.

"Просто выпил, начудил. Теперь сам должен решить, как выйти из этой истории. Навалилось все... Мне нужно думать, как наконец выбраться из этого леса и сдаться", - сообщил мужчина, добавив, что семья его к его поступку непричастна.

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