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05.12.2018 19:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты правопорядка

Орловских депутатов лишили права посещать любую бюджетную организацию с проверками
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Региональная прокуратура опротестовала норму областного закона, наделявшую местных парламентариев сомнительной привилегией. Она давала им право свободного доступа в любую бюджетную организацию.
Город Орел. Фото: Лепилин Алексей/ ТАСС Город Орел. Фото: Лепилин Алексей/ ТАСС
Город Орел. Фото: Лепилин Алексей/ ТАСС

В прокуратуре рассказали, что закон о статусе депутата Орловского облсовета действует с 1997 года. Он не раз редактировался. Вот и спорная статья была дополнительной. Ее включили в редакцию закона от 2 февраля 2018 года. Норма дала депутатам право "беспрепятственно посещать организации, финансируемые за счет средств регионального или местных бюджетов, либо имеющие в качестве учредителей органы государственной власти области или местного самоуправления".

Под ее действие попали не только все бюджетные учреждения, но и казенные и унитарные предприятия, а также акционерные общества с государственным участием. То есть те, кто ведет коммерческую деятельность. Парламентарии, вероятно, хотели ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств, но перегнули палку.

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В облсовете затруднились сказать, пользовались ли депутаты привилегией. Но сообщили, что несоответствие региональной нормы федеральному законодательству было вскрыто при проведении правовой экспертизы. Ее провели сотрудники регуправления Минюста России.

Параллельно закон изучили в прокуратуре и пришли к аналогичным выводам. По словам главы этого надзорного ведомства Ивана Полуэктова, региональный закон фактически ограничил право юрлиц на невмешательство в их деятельность.

- В соответствии со статьями 1 и 3 ГК РФ ограничения гражданских прав допускаются исключительно на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства, - пояснил Иван Полуэктов.

В частности, надзорные функции Федеральным законом N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..." даны только органам государственного и муниципального контроля. То есть тем ведомствам, которые для этого и создавались. При этом даже у них нет права беспрепятственного входа на территорию и в помещения организаций. Оно есть только у сотрудников правоохранительных органов, да и то не у всех.

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- Субъектам РФ не предоставлена возможность регламентировать деятельность самостоятельных субъектов права, не входящих в систему органов публичной власти, - говорит Иван Полуэктов, - в том числе устанавливать для организаций дополнительные обязанности и ограничения в их деятельности.

Прокуратура официально внесла протест в парламент, потребовав отменить или изменить незаконную норму. В результате они видоизменили норму, частично сохранив себе привилегию. Отныне депутат облсовета имеет право беспрепятственно посещать только органы государственной власти и местного самоуправления.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
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