Парковка в Москве останется бесплатной в праздники

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, парковка в праздничные дни останется бесплатной на всех улицах Москвы. В ведомстве подчеркнули, что с 15 декабря плата за стоянку будет введена только на 1,9% улиц города.

Это касается парковок возле ММДЦ "Москва-Сити" улиц Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровки, Неглинки, Романова переулок и других. В пресс-службе пояснили, что подорожание платы парковки на части столичных улиц вызвано обращениями горожан, которые проживают там и не могут поставить свои авто у дома из-за обилия машин людей, приезжающих в центр на работу. Это создает и все больше пробок на магистралях Москвы.

"Наибольшие трудности с парковкой жители испытывают именно по воскресеньям, когда за парковку платить не нужно, и автомобилисты из других районов и регионов занимали все свободные места. Для того, чтобы исправить эту ситуацию и предоставить местным жителям возможность парковаться у дома, было принято решение создать 76 дополнительных мест только для резидентов, а также отменить бесплатную парковку по воскресеньям на некоторых улицах", - пояснили в департаменте.

Нововведения, разработанные на основе рекомендаций Университета им. Плеханова, не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников. По оценкам экспертов, они позволят освободить до 15-20% парковочных мест в центре города.