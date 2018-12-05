Парламентскую встречу в Смоленске посвятили проблемам молодежи

В Смоленске в рамках IV региональных Рождественских образовательных чтений прошла парламентская встреча "Молодежь: свобода и ответственность".

Парламентские встречи в формате образовательных чтений проводятся на территории Смоленской области во второй раз. В этом году их посвятили решению задач духовно-нравственного воспитания и развитию межнационального диалога.

Как сообщил участникам чтений губернатор Смоленской области Алексей Островский, для ускорения социального, научного и экономического развития региона власти дали старт масштабному проекту "Смоленская область - регион больших возможностей".

- Значительное место в нем отводится как раз молодежи. В первую очередь, для них - молодых людей - мы открываем новые перспективные площадки, способные стимулировать социальную мобильность, создать атмосферу карьерной конкуренции, помочь вырваться вперед. Кроме того, целенаправленно повышаем результативность и отдачу уже существующих социальных лифтов, - сообщил глава региона.

В ходе встречи участники особо отметили роль семьи и педагогических династий в формировании свободы и выбора, обсудили значимость военно-патриотического и православного воспитания в работе с молодежью. За вклад в реализацию социально значимых проектов и поддержку волонтерского движения в регионе педагоги, представители духовенства и общественных организаций получили благодарственные письма администрации области.