В Боровске открыли мемориальную доску Солженицыну

В Боровске на здании районной библиотеки появилась мемориальная доска в память о посещении города писателем Александром Солженицыным. Фото: Владимир Овчинников

В Боровске на здании районной библиотеки появилась мемориальная доска в память о посещении города писателем Александром Солженицыным.

Инициатором установки стали местные жители, в частности, художник Владимир Овчинников. Он известен тем, что расписывает фасады домов в Боровске. Его "стенопись" стала достопримечательностью этого города в Калужской области.

Солженицын посетил Боровск 18 мая 1998 года, выступал в этой библиотеке. На мемориальной доске есть дата, фотография писателя и название его эссе «Жить не по лжи». В нем в начале 1970-х Солженицын призывал каждого "не искривлять правду" и быть честным.

Также в боровском музейно-выставочном центре с 1-го по 14-е декабря проходит выставка памяти жертв политических репрессий "Мы твои навсегда, Родина". Овчинников многое сделал для увековечивания памяти репрессированных. Во многом благодаря ему в прошлом году в центре Боровска появился памятник - Соловецкий камень.

11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения писателя. К юбилею "Родина" подготовила материал, рассказывающий о большом путешествии Александра Исаевича Солженицына, возвращавшегося с семьей в Россию из Америки.

Текст опубликован в декабрьском номере журнала "Родина" и появится на сайте в ближайшее время.