Правительство Москвы утвердило новые ставки на жилищные услуги. Как сообщили "РГ" в департаменте экономической политики и развития города, платить по ним москвичи начнут уже с 1 января 2019 года. В ведомстве напомнили, что эти цены и ставки в городе не менялись на протяжении уже двух лет, с 2017 года. В среднем же они поднимутся меньше, чем накопленная инфляция за этот период.

В частности, содержание жилья, то есть оплата услуг за управление многоквартирным домом и работ по его текущему ремонту, жителям столицы теперь будет обходиться 29,04 руб. за кв. м, или в среднем на 1,9 руб. за кв. м дороже, чем прежде. Плата за капитальный ремонт вырастет на 1,19 руб. и составит 18,19 руб. за метр.

Вырастут и ставки платы за наем жилых помещений для всех, кто живет в квартирах или комнатах, принадлежащих городу. Социальный наем, по которому снимают жилье большинство москвичей, не приватизировавших квартиры, будет обходиться им сейчас 23,21 руб. за метр, или дороже на 2,11 рубля. Льготники будут платить 3,86 руб. за кв. м, или больше на 35 копеек. Снимающие жилье в бездотационных домах у города будут платить по 73,24 руб. за кв. м, или больше на 2,82 руб. Коммерческий наем обойдется жильцам в 35,85 руб. за кв. м, или выше на 1,38 руб. за метр.

Это подорожание жилищных услуг будет в наступающем году единственным. А вот коммуналка в 2019 году будет впервые пересматриваться в два этапа.

Ее рост определяется параметрами, установленными для Москвы правительством РФ. Первый этап произойдет с 1 января 2019 года. С этого момента цены на воду и водоотведение, отопление, электричество и газ в среднем могут подняться на 1,7%, а с 1 июля - не более чем на 4,8%. Но решат ли столичные власти выйти на этот максимально отведенный им уровень, станет известно, отметили в мэрии, в ближайшие две недели. В предыдущие годы было не раз, когда цены на услуги ЖКХ в городе поднимались гораздо меньше, чем могли по закону. Например, при дозволенном уровне роста в прошлом году на 5,5%, они выросли всего на 3,8%. Посчитать же, на сколько в среднем вырастет цифра в платежке в новом году без тарифов на коммуналку пока нельзя. Можно только сравнить картину с 2017 годом. Тогда тарифы поднялись на 7% и платежка подросла в среднем на 155 рублей в месяц с человека.

В одном можно не сомневаться, заверили "РГ" в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы: все москвичи, кому новые цены окажутся не по карману, получат поддержку из столичного бюджета в виде субсидий. По закону города претендовать на них могут все жители столицы, плата за услуги ЖКХ у которых оказывается больше 10% дохода семьи. Это самый низкий порог в стране. В частности, в текущем году семья из трех человек, живущая в собственной квартире, может рассчитывать на помощь, если ее доход не превышает 96 687 тысяч рублей. Вот и в 2019 году в городе будет полностью сохранена система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг. На эти цели в бюджете Москвы предусмотрено 46,6 миллиарда рублей.

Сохранились и все льготы на "коммуналку". В столице ими пользуются около 4 миллионов человек, или каждый третий москвич. К примеру, многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда и другие - в общей сложности 52 категории горожан.