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05.12.2018 18:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестант заочно

Сбежавший банкир обвиняется в крупных хищениях
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, просившего избрать в отношении Артема Хенкина, бывшего президента и председателя правления коммерческого банка меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пока он заочно арестован на два месяца. Решение будет действовать с момента фактического задержания или экстрадиции его в Россию. Дело в том, что Хенкин находится в бегах где-то за границей. Он был объявлен в международный розыск.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает Хенкина организатором хищений денежных средств из Росэнергобанка. По уголовному делу ранее было задержано несколько фигурантов.

Фото: depositphotos.com
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В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов. Это было сделано путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также через заключение договоров уступки прав требований и соглашений об отступном на сумму 3,3 миллиарда рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов Росэнергобанка не превышает 12,4 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами 42,2 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами - 37,1 миллиарда рублей.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

После этого было возбуждено уголовное дело о групповом хищении денег.

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