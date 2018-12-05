Сбежавший банкир обвиняется в крупных хищениях

Пока он заочно арестован на два месяца. Решение будет действовать с момента фактического задержания или экстрадиции его в Россию. Дело в том, что Хенкин находится в бегах где-то за границей. Он был объявлен в международный розыск.
Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие считает Хенкина организатором хищений денежных средств из Росэнергобанка. По уголовному делу ранее было задержано несколько фигурантов.
В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов. Это было сделано путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также через заключение договоров уступки прав требований и соглашений об отступном на сумму 3,3 миллиарда рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов Росэнергобанка не превышает 12,4 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами 42,2 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами - 37,1 миллиарда рублей.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.
После этого было возбуждено уголовное дело о групповом хищении денег.