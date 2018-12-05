Стал известен первый предварительный маршрут автобусов-амфибий

Транспортники рассчитали предварительный маршрут "плавания" экскурсионных автобусов-амфибий, которые в столице обещают запустить в 2020 году. Нырять в воду он будет около метромоста у станции "Воробьевы горы", а выплывать - около Новоспасского моста. Протяженность его водного пути - около девяти километров.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранспроекта", ожидается, что первый маршрут автобусов-амфибий пройдет через центр города - от парка "Зарядье" мимо Красной площади, МГУ, храма Христа Спасителя и других популярных мест. Общая его протяженность, по предварительным расчетам, составит 25 километров. В НИИ просчитали и необходимую инфраструктуру для работы необычных автобусов, места спуска в воду, работы по берегоукреплению.

Как ранее сообщали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса", на первом этапе планируется закупить пять автобусов-амфибий. "Мы надеемся, что в конкурсах примут участие и российские производители и проект станет толчком к освоению в нашей стране нового подвижного состава", - заявляли в компании. В бюджете города на ближайшие три года на закупку этого транспорта заложено около 300 млн рублей. Аналогичные машины курсируют во многих городах мира, в том числе в Будапеште, Роттердаме, Гамбурге, Глазго, Бостоне и Сан-Франциско, Монреале и Торонто.

Тем временем

А у другого инновационного транспорта - электробуса - в Москве открылся уже второй маршрут - N 80. С этой недели четыре машины курсируют от 6-го мкрн Бибирева до Осташковской улицы. Всего в столице сейчас работает уже 21 электробус, еще 17 ходят по 73-му маршруту от 6-го мкрн Бибирева до ВДНХ. Поставляют экотехнику два производителя - ГАЗ и КАМАЗ.