Тверская станет пешеходной на новогодние праздники

Во время празднования Нового года в Москве на три дня будет перекрыта главная улица - Тверская, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, уже традиционно Тверская улица станет пешеходной для москвичей и гостей столицы, движение будет остановлено с 29 декабря по 3 января. Чтобы подготовить улицу к проведению праздничных мероприятий ее перекроют уже в ночь с 28 на 29 декабря. А уже 30 декабря, 1, 2 и 3 января здесь развернутся народные гуляния в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Ранее стало известно, что движение в Сытинском переулке будет перекрыто до 14 января. Там на участке от ул. Большая Бронная до Тверского бульвара уже 30 ноября началась подготовка к фестивалю.

Напомним, главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует 14 декабря. Масштабная развлекательная программа запланирована на 74 площадках по всей Москве. Вплоть до 13 января для москвичей будут проходить бесплатные ледовые балеты, спектакли, концерты, игры, мастер-классы и экскурсии.