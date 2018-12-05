Участники "Московского долголетия" отправились по Зеленому кольцу

Ходоки, или, ласково, нордики, - так называют себя пенсионеры, регулярно занимающиеся скандинавской ходьбой в рамках проекта "Московское долголетие". Забыв про костыли и болячки, гуляя с палочками по паркам, они ставят собственные рекорды по ходьбе - 5, 7, 10 и даже 20 километров даются им как стометровка. На сей раз они затеяли пройтись за год по Зеленому кольцу. 147 человек уже успешно финишировали на первых 7 километрах.

Напомню, Зеленое кольцо Москвы - это 160 километров парков и зеленых зон столицы, где почти нет переходов по городским улицам. Весь маршрут участники похода разбили на 24 отрезка. И вот на улице минус шесть, идет снег, а ходоки с палками пришли в Ботанический сад, чтобы взять старт. Многим за 75, поэтому тренер и руководитель департамента развития Русской национальной Ассоциации скандинавcкой ходьбы Александр Мамонтов начинает с 15-минутной разминки. А дальше кто командой по три-четыре человека, кто в одиночку, двинулись за Александром Советовым, автором маршрута. В столичных садах и парках он знает все тропки и, перед тем как вести группу, заранее проверяет их - вдруг где дерево упало, или перекопали дорогу, сетку поставили. Так миновали по заметенным снегом дорожкам "Сад Будущего", Леоновскую церковь, парк спорта "Яуза". Остановились сфотографироваться у оригинальных памятников - Дворовому капитану и корявого, собранного из металлолома памятника Ростокинскому дворнику. Дальше поднялись на Ростокинский акведук, который проходит над долиной реки Яузы и построен еще в 1783-1784 годах. И прямиком вошли в Национальный парк Лосиный остров.

- Погода прекрасная, от домашних проблем не осталось и следа, - делится с "РГ" 65-летняя Валентина Яковлева. Признается, что без коротких походов уже не представляет жизни. Но ходить может только по выходным, в будни надо делать уроки с маленькой внучкой.

- Это не соревнование на время, а прогулка, которая приносит удовольствие, - рассказывает еще один из ходоков, 70-летний Евгений Дмитриевич Березин. Он трижды в неделю занимается со сверстниками в парке "Сад будущего": "Я давно понял, что с годами мышцы слабеют, кровообращение нарушается, начинают давать о себе знать разные болячки. Нет, спорт бросать нельзя.

С марта он стал участником проекта "Московское долголетие". На вопрос, как готовился к походу, отмахнулся: "Никакой аптечки, теплая одежда, шапка, перчатки - и вперед".

60-летняя Наталья Терентьева палки взяла в руки месяц назад. "Когда выходила гулять с собакой, наблюдала, как в Гончаровском парке занимается группа. Захотелось присоединиться. Очень люблю ходить - бывало, с собакой пройдем и Тимирязевский, и Останкинский парк, ВДНХ и Ботанический сад", - вспоминает она. А вот и конечный пункт - МЦК "Белокаменная". Многие достали мобильники, в программе "Здоровье" посмотреть количество пройденных шагов и расстояние. Получилось 7 километров, почти 13 тысяч шагов за 2,5 часа. Отличный результат! На каждый следующий отрезок Зеленого кольца участники похода будут выходить через воскресенье. Таким образом, все кольцо преодолеют к концу следующего года.