В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией

14-летние сестры-модели из Липецка прямо с подиума попали в больницу с диагнозом анорексия. В стремлении похудеть близняшки довели свои организмы до угрожающего состояния. Теперь за их жизнь борются московские врачи, одна из девочек впала в кому.

- Им сказали в агентстве сбросить по пять килограммов, чтобы скулы были видны. Девочки сели на диету, не ели после пяти вечера и готовили все на пару. Постепенно порции и количество приемов пищи стали уменьшаться. Даша, которая всегда была отличницей, сбросила вес до 36 килограммов. Маша пыталась ее догнать и похудела до 40 килограммов, - рассказала в Instagram участница проекта "Дом-2" из Липецка Мария Кохно.

Липецкие медики сделали все возможное для лечения сестер, но родители забрали их из больницы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова.