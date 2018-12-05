В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция"

В Москве 6 декабря пройдет VIII Международный фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов "Интеграция".

Организаторы фестиваля - Международная академия телевидения и радио (IATR), Всероссийское общество инвалидов, Медиаконгресс "Содружество журналистов". Мероприятие проводится при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. В рамках фестиваля планируется привлечь внимание общества через электронные СМИ к проблемам инвалидов, разрушив стереотипы непонимания и разобщенности инвалидов и общества, а также сформировать доступную среду для маломобильных категорий граждан.

Отмечается, что в рамках фестиваля пройдет круглый стол "Средства массовой информации и Интернет как инструменты интеграции инвалидов в общество". Также запланированы просмотры и обсуждение лучших работ фестивального конкурса. Будет организован мастер-класс в области телевидения, который ждет трансляция в режиме онлайн на официальном сайте фестиваля: http://integration-festival.ru/

В этом году для участия в фестивальном конкурсе были представлены более 200 тематических работ в области телевидения, радио и интернета. Интересно, что среди них есть работы не только из регионов России, но и из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана.

Фестиваль пройдет в конференц-залах "Цюрих-1" и "Цюрих-2" гостиницы "Swissotel Красные холмы" по адресу: г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, строение 6. Съезд гостей и участников с 10:30. Открытие фестиваля в 11:00.