В Москве школьник попал в больницу после "прикола" в туалете

В одной из школ Москвы школьник получил травму из-за шутки товарищей в туалете. Сейчас ГСУ СК столицы проверяет эту информацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям агентства "Москва", этот инцидент произошел в одной из школ на Ленинградском проспекте. Старшеклассники "ради прикола" положили на дверь тяжелое металлическое крепление от парты. Оно свалилось на голову 8-летнему второкласснику, когда он зашел в туалет. "Скорая помощь" доставила его в больницу, а педагог начальных классов вызвала полицию.

Во время проверки следователи поговорят с педагогами и одноклассниками участников инцидента, сообщили в следственном управлении.