В Москве животные сгорели при пожаре в приюте

Крупный пожар произошел около 5 часов утра в приюте для бездомных животных на северо-западе Москвы. Волонтеры смогли вывести 20 питомцев, но многие погибли.

Трагедия произошла на улице Нижние Мневники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы. Приют располагался в отдельной одноэтажной постройке из дерева. Огонь мгновенно распространился на 200 квадратных метров. Это почти вся площадь приюта.

Подразделения МЧС немедленно приступили к тушению. Спасти, к сожалению, удалось не всех постояльцев. Количество жертв уточняется.