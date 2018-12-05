В музее истории Костромского края открылась выставка уникальных находок, обнаруженных на затопленном острове деда Мазая, который называют "Костромской Атлантидой".

На снимке XIX века - жители острова Вежи во время весеннего половодья. Фото: Фото из экспозиции Музея истории Костромского края

Остров Вежи оказался настоящим кладезем находок ушедших эпох. Поселение на берегу реки Идоломки располагалось в Костромской низине. В 1954 году при строительстве Горьковского водохранилища его затопили. Возвышенности превратились в острова, но грунт размывало половодьем и сильными волнами. Как рассказал на открытии выставки руководитель регионального отделения Русского географического общества Роман Рябинцев, изучение острова началось еще в 1996 году, в 2013-м там побывала первая археологическая экспедиция. Из-за наступления воды памятник начало подмывать, и он мог исчезнуть навсегда - вместе с сокровищами. Но благодаря средствам президентского гранта археологам удалось укрепить берега острова и продолжить раскопки.

Культурный слой здесь как слоеный пирог: каждый 20 сантиметров раскопанной земли открывают людям 100 лет истории

- Остров Вежи называют "Костромской Атлантидой". Впервые я услышал о нем в детстве - из стихотворений Некрасова. Именно здесь жил прототип некрасовского дедушки Мазая - Иван Саввич Мазайхин. Подобно итальянской Венеции, остров стоял на искусственных сваях. Культурный слой здесь как слоеный пирог: каждые 20 сантиметров раскопанной земли открывают нам 100 лет истории, - говорит Рябинцев.

Самые древние находки датируются XI-XII веками. Как рассказал заведующий лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ, участник экспедиции в Вежах Сергей Кабатов, в ходе раскопок на острове деда Мазая обнаружены тысячи уникальных предметов. Среди них - кочедыки (шилья для плетения лаптей), пряслица, перстни, фрагменты обуви и одежды, рыболовные снасти и загадочная каменная табличка с древним текстом - предположительно накладная грамота XIII века.