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05.12.2018 19:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сокровища Мазая

В музее под Костромой покажут уникальные находки с затопленного острова Вежи
Текст: Анна Скудаева ("Российская газета", Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
В музее истории Костромского края открылась выставка уникальных находок, обнаруженных на затопленном острове деда Мазая, который называют "Костромской Атлантидой".
На снимке XIX века - жители острова Вежи во время весеннего половодья. Фото: Фото из экспозиции Музея истории Костромского края На снимке XIX века - жители острова Вежи во время весеннего половодья. Фото: Фото из экспозиции Музея истории Костромского края
На снимке XIX века - жители острова Вежи во время весеннего половодья. Фото: Фото из экспозиции Музея истории Костромского края

Остров Вежи оказался настоящим кладезем находок ушедших эпох. Поселение на берегу реки Идоломки располагалось в Костромской низине. В 1954 году при строительстве Горьковского водохранилища его затопили. Возвышенности превратились в острова, но грунт размывало половодьем и сильными волнами. Как рассказал на открытии выставки руководитель регионального отделения Русского географического общества Роман Рябинцев, изучение острова началось еще в 1996 году, в 2013-м там побывала первая археологическая экспедиция. Из-за наступления воды памятник начало подмывать, и он мог исчезнуть навсегда - вместе с сокровищами. Но благодаря средствам президентского гранта археологам удалось укрепить берега острова и продолжить раскопки.

Культурный слой здесь как слоеный пирог: каждый 20 сантиметров раскопанной земли открывают людям 100 лет истории

- Остров Вежи называют "Костромской Атлантидой". Впервые я услышал о нем в детстве - из стихотворений Некрасова. Именно здесь жил прототип некрасовского дедушки Мазая - Иван Саввич Мазайхин. Подобно итальянской Венеции, остров стоял на искусственных сваях. Культурный слой здесь как слоеный пирог: каждые 20 сантиметров раскопанной земли открывают нам 100 лет истории, - говорит Рябинцев.

Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея
В Русском музее открылась выставка скульптуры о буднях 19-21 веков

Самые древние находки датируются XI-XII веками. Как рассказал заведующий лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ, участник экспедиции в Вежах Сергей Кабатов, в ходе раскопок на острове деда Мазая обнаружены тысячи уникальных предметов. Среди них - кочедыки (шилья для плетения лаптей), пряслица, перстни, фрагменты обуви и одежды, рыболовные снасти и загадочная каменная табличка с древним текстом - предположительно накладная грамота XIII века.

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