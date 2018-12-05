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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сдули пенку

После публикации в "РГ" в Орле ужесточат контроль за поставками продуктов в школы и больницы
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)

Правительство Орловской области отреагировало на публикацию "Российской газеты" "Тренд с маслом". Профильным областным департаментам приказано ужесточить контроль за поставками продуктов питания в образовательные и социальные учреждения.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Напомним, что в текущем году в Орловской области были вскрыты факты поставок в школы и больницы фальсифицированных молочных продуктов. Продукты порой закупаются по ценам ниже рыночных. Тревожным сигналом должно быть уже это.

- В структуре продукции, фальсифицированной жирами растительного происхождения, сливочное масло составляет 56,5 процента, сыр - 17,5 процента, творог и сметана - по 13 процентов, - сообщил глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. - Не соответствующие требованиям продукты были выявлены в 15 образовательных и медицинских организациях.

По словам руководителя ТУ Россельхознадзора Евгения Черного, весной было отобрано 85 проб молочной продукции в 23 учреждениях. И больше половины из них дали положительный результат по фальсификации.

- В сентябре было отобрано 129 проб, - рассказал Евгений Черный. - Установлено несоответствие требованиям 75 процентов из них.

Производителями некачественной продукции оказались предприятия Курской, Орловской, Брянской, Смоленской и Московской областей, а также Кабардино-Балкарии. Информация направлена в надзорные органы этих регионов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В Орловской области уже приостановлена деятельность четырех предприятий. В департаменте соцзащиты сообщили, что одному поставщику вернули товар, с другим расторгли четыре контракта. "В настоящее время проводятся процедуры по внесению ИП в реестр недобросовестных поставщиков", - добавили в департаменте. Теперь это должно стать обычной практикой.

- При выявлении нарушений областным департаментам поручено оперативно принимать меры по одностороннему отказу от исполнения контрактов, - заявил губернатор Андрей Клычков.

Еще одним новшеством в области станет введение типовых рекомендаций по приемке продуктов питания. Такие методички получат все социальные учреждения региона.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
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