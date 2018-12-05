В Премьер-лиге появится система VAR

Общее собрание клубов российской Премьер-лиги (РПЛ), состоявшееся вчера в Москве, можно назвать историческим. На нем юридически было утверждено использование системы видеопомощи судьям (VAR), начиная со следующего сезона.

После удачного опыта работы VAR на чемпионате мира-2018 сразу несколько стран взяли систему на вооружение: видеосудьи уже трудятся в чемпионатах Испании, Италии, Германии, Франции, а со следующего года к ним примкнет английская Премьер-лига.

УЕФА тоже не стал отставать: в минувший понедельник исполком организации постановил использовать VAR на матчах плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и играх решающей стадии Лиги Наций-2019. Теперь видеоассистенты будут и в России.

Работать российские видеоарбитры будут из централизованной VAR-комнаты в Москве

- Неясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму - в районе 9-10 миллионов рублей на каждый клуб. Это - не учитывая зарплаты арбитрам, - поведал журналистам президент РПЛ Сергей Прядкин.

Внедрять VAR будут постепенно. В сезоне 2019/2020 ее планируется использовать в девяти матчах: полуфиналах и финале Кубка России, а также в стыковых играх за право играть в РПЛ. При этом работать видеоарбитры буду из единого центра в Москве.

Также на вчерашнем собрании клубов РПЛ обсуждался календарь на следующий сезон. Его еще предстоит утвердить, но примерные очертания уже вырисовываются. Сезон начнется 6 июля матчем за Суперкубок, а старт чемпионата запланирован на 14-е число того же месяца. До зимней паузы будет сыграно 18 туров, причем последний из них - не позже 1 декабря. В Красноярске и других "холодных" городах зимой матчей не будет. Ради этого РПЛ готова корректировать календарь вручную.

По датам окончания чемпионата определенности пока нет. Пока 30-й тур планируется провести 17 мая, а последние стыковые матчи за право сыграть в РПЛ - 24 мая. Точные даты будут определены с учетом пожеланий сборной России, которой, возможно, предстоит сыграть на Евро-2020.