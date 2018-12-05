В Воронеже пропала 16-летняя девушка

Воронежские следователи обратились к населению за помощью в розыске 16-летней школьницы.

30 ноября около 13 часов девушка после окончания занятий ушла из школы № 11 и с тех пор не выходит на связь.

Приметы школьницы: на вид старше 16 лет, рост 179 см, плотного телосложения, волосы темного цвета (окрашенные), длинные, глаза голубого цвета. Была одета в темно-синюю куртку, серые шапку и шарф, черные джинсы и ботинки. При себе имела сиренево-зеленый рюкзак.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить о нем по телефонам 8(473) 222-92-13, 8(473) 222-80-83, 8-920-218-24-36, 8-999-435-32-00, 8-960-102-39-52. Конфиденциальность гарантирована.