Заменить электросчетчики москвичам все чаще предлагают мошенники

Столичные власти забили тревогу: в городе участились случаи мошенничества с заменой электросчетчиков, причем фальшивые электрики стали более изобретательны. Если раньше они ограничивались поквартирными обходами и телефонными обзвонами, то теперь стали вешать на дверях и подбрасывать в почтовые ящики уведомления, похожие на официальные письма.

Электрики с большой дороги

О проблеме рассказали в столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства - туда все чаще стали поступать жалобы. Люди находят уведомления, где сказано, что подошел срок поверки счетчиков - эта процедура проводится раз в несколько лет, чтобы подтвердить рабочее состояние прибора. По телефону же, указанному в листовке, человека пугают штрафными санкциями за просроченную поверку, а чтобы избежать их, предлагают тут же прислать за несколько тысяч рублей мастера, который решит проблему.

"Специалиста" действительно присылают. Обычно он задумчиво рассматривает счетчик и делает неутешительный вывод: прибор никуда не годен, устарел, нужна замена. Новый счетчик совершенно случайно у фальшивого электрика оказался с собой, и он готов его установить.

"Среди бела дня звонок в дверь, - делится в одной из социльных сетей подробностями мошеннической схемы москвичка Елена Спирина. - Пришел усатый дядька, седой, почтенный, сказал, что из "Мосэнергоконтроля". Даже удостоверение показал со своей фотографией, правда, в руки его не дал, помахал перед носом и убрал быстренько. А давайте, говорит, мы вам электросчетчик поменяем, а то новый закон вышел о штрафах за счетчики с истекшим сроком годности. И все у него, главное, уже с собой - и счетчик, пломбы. А сумка гражданская и формы никакой. Спрашиваю: "Не мошенник ли вы?" - "Ну что вы, как же я буду заниматься мошенничеством в таком-то возрасте?" - отвечает".

А когда визитер, получив отказ, ушел, москвичка полезла в интернет, где и узнала, что тот закон, на который ссылался загадочный гражданин, никакого отношения ни к электросчетчикам, ни вообще к жилищно-коммунальной сфере не имеет. А тот счетчик, за который он просил пять с чем-то тысяч рублей, можно купить в любом интернет-магазине почти в два раза дешевле.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Сергей Бабкин АВТОР

В департаменте ЖКХ уточняют: проблема не только в том, что горожан вынуждают менять исправные приборы и выставляют новые расценки выше официальных, их еще и толкают на нарушение закона. Дело в том, что срывать пломбы и менять счетчики без представителей "Мосэнергосбыта" нельзя - это по правилам могут сделать только они, одновременно зафиксировав показания старого прибора.

Что надо иметь в виду? Настоящие сотрудники электросбытовой компании не делают поквартирных обходов, а работают по предварительным заявкам и только после оплаты. А вот прикидывающиеся ими мошенники легко выступают в роли непрошенных гостей и могут заставить вас дважды заплатить лишнее. Сначала за замену исправного счетчика, а потом - штраф за сорванную пломбу.

"Кроме того, есть вероятность, что мошенники установят некачественный электросчетчик или неправильно соберут схему электроснабжения, - добавляют в департаменте. - Это может привести к выходу из строя бытовой техники, возгораниям в электрощитке и даже в самой квартире".

"А деньги вам вернут..."

Фальшивые электрики, кстати, имеют богатый арсенал уловок и необязательно упоминают про необходимость поверки счетчика. Могут, к примеру, сослаться на вступивший в силу новый закон, изменившиеся правила и много еще чего. Цель одна - убедить человека, что электросчетчик срочно пора менять. Именно срочно - подумать, посоветоваться или позвонить кому-то мошенники не дают, иначе жертва может опомниться и начать задавать ненужные вопросы.

Применяется такая схема нередко и для счетчиков на холодную и горячую воду. Здесь обходят квартиры и "бомбардируют" почтовые ящики уже фальшивые сантехники. Жертвами становятся чаще всего одинокие пенсионеры и домохозяйки - их проще напугать, а управиться с заменой можно за полчаса, никто и опомниться не успеет.

Срывать пломбы и менять счетчики без представителей "Мосэнергосбыта" ни в коем случае нельзя

Иногда мошенники идут дальше и подделывают сайты. "Мосводоканал" недавно мониторил интернет и наткнулся на ресурсы, которые внешне очень напоминают официальный сайт компании. Люди вводят в поисковую строку стандартный запрос вроде "личный кабинет Мосводоканал", а попадают на страницу, с которой им большими буквами сообщают о необходимости замены и поверки счетчиков.

Насчет поверки, кстати, мошенники даже не врут - эту процедуру действительно надо проводить. Ее периодичность зависит от конкретной модели, но обычно составляет 4-6 лет, не меньше. В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что дата первичной поверки, а также межповерочный интервал и требования к условиям эксплуатации указываются в техпаспорте к счетчику. Кроме того, выяснить это можно в центрах госуслуг "Мои документы", личном кабинете на портале mos.ru возле поля для ввода показаний счетчика или на самой платежке в верхнем информационном поле.

В центрах госуслуг этим летом жаловались, что мошенники иногда представляются даже их сотрудниками и рассказывают, что потраченные на новый счетчик деньги потом можно вернуть в ближайшем районном МФЦ.

Позвоните управдому

Так что же делать, если вы столкнулись с чем-то подобным? Не важно, увидели яркую листовку с требованием сменить счетчик или встретили на пороге "мастера" с аналогичным предложением - сначала проверьте информацию. Даже если к вам в дверь вдруг постучит без приглашения электрик "Мосэнергосбыта", что крайне маловероятно, то он не испугается показать удостоверение и спокойно отнесется к вашему желанию позвонить в компанию и выяснить, отправляли ли оттуда человека.

Речь идет о водяных счетчиках? Тогда звоните в управляющую компанию. При необходимости она сама пришлет сантехника, и тот заменит или поверит счетчик, если в этом есть необходимость, - процедура еще и обойдется дешевле, чем у сторонних организаций. Стоит поверка, как правило, 1-1,5 тысячи рублей. "Организацию для поверки вы вправе выбрать сами, но делать выбор за вас никто не имеет права", - подчеркивают в Мосжилинспекции.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию. Правда, практика показывает, что вернуть деньги непросто - вы ведь добровольно заплатили, счетчик вам поставили, то есть услугу получили, значит, какие могут быть проблемы? Иногда фальшивые мастера даже дают на подпись бумагу, где вы собственноручно на все соглашаетесь. Ну а если не дают, так и найти их будет непросто.

Кстати

Срок службы счетчика зависит от марки и модели, но всегда составляет много лет - уж точно около десятка. Менять его нужно только в случае неисправности или при очевидном устаревании, например, когда класс точности перестал отвечать современным требованиям. Но наверняка об этом смогут сказать только в управляющей или ресурсоснабжающей компании, все остальные фирмы - не более чем посредники.

Конкретно

Задать вопросы по поводу электрических счетчиков можно в контактном центре "Мосэнергосбыта" по телефону: (499) 550-95-50. С водяными счетчиками все еще проще - поставить их и ответить на все вопросы могут в управляющей компании. Не знаете своего управдома? Поищите эту информацию на информационном стенде в подъезде, а также на порталах "Наш город" gorod.mos.ru и "Дома Москвы" dom.mos.ru.