Преподаватели и студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) приступили к выполнению расчетов и разработке рекомендаций по использованию новых технологий и материалов на крупнейшей судоверфи страны - судостроительном комплексе "Звезда" - в рамках научно-технического сопровождения строительства сухого дока.

Уникальность судостроительных доков в том, что они как гидротехнические сооружения испытывают горизонтальные нагрузки. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Сухой док - это то самое сооружение, в котором будет построен крупнейший в мире ледокол "Лидер", который призван стать единственным судном этого класса, способным обеспечить самую широкую круглогодичную проводку судов по Северному морскому пути, необходимую для развития проектов в Арктике. Параметры сооружения позволяют также строить буровые суда ледового класса и другую морскую технику.

"Док - это стройплощадка для будущего ледокола. Сооружение шириной примерно 100 и длиной 400 метров расположено ниже уровня моря. А раз так, на него оказывают воздействие разные силы, в том числе грунтовые воды, скальный грунт, на который он опирается, вес самого строящегося судна, - рассказал доцент кафедры гидротехники ДВФУ, кандидат технических наук Егор Помников. - Док подвержен влиянию приливов и отливов, иногда затапливается морской водой, порой стремится накрениться, внутри него в процессе эксплуатации используются агрессивные масла и газы. Словом, эта конструкция, работающая в непростых условиях, считается уникальной. А уникальные сооружения должны иметь научно-техническое сопровождение и на стадии проектирования, и при строительстве".

Выполнив расчеты и проверив их на модели дока при его проектировании, сейчас инженеры вуза должны решить практические задачи: исследовать грунтовое основание, провести испытания стальной арматуры на специальной разрывной машине, подобрать состав бетона для долговечности конструктивных элементов. По словам директора Инженерной школы ДВФУ Александра Беккера, специалисты университета уже разработали рекомендации по обеспечению надежности перемычки - специального сооружения, защищающего котлован строящегося сухого дока, и выполнили сложные расчеты днища.

Сам котлован, который по размерам еще больше, чем будущий док, уже сформирован, и с сентября идет возведение стен будущего сооружения. На строительной площадке оборудована полевая лаборатория ДВФУ для контроля качества производства бетона и технологии его укладки.

"Мы работаем в коммуникации с проектировщиками дока. Корректировка состава бетона идет постоянно в зависимости, например, от погодных условий, - отметил Егор Помников. - В работах участвуют сотрудники лабораторий новых материалов, моделирования сложных инженерных систем и объектов, ледовых испытаний Научно-образовательного центра "Арктика". С большим удовольствием откликнулись на призыв поработать на этом проекте студенты и аспиранты, а также молодые ученые ДВФУ. Вот на днях мы с ними исследовали одну из конструкций дока, работу проводили в том числе наши магистранты. Были очень довольны участием в нужном деле и тем, что вообще увидели столь уникальную стройку.

Сопровождать строительство вузовские инженеры будут вплоть до сдачи дока в эксплуатацию

Как правило, все, построенное человеком, испытывает вертикальные нагрузки. Гидротехнические сооружения уникальны тем, что подвержены нагрузкам горизонтальным. А в ДВФУ есть школа гидротехники, которая с 70-х годов прошлого века специализируется на морской гидротехнике. Ее специалисты, например, участвовали в проектировании сооружений в рамках сахалинских проектов по добыче газа на шельфе, а потом в научном сопровождении работ. Так что они знают все о влиянии разных сил на гидротехнические сооружения.

Сопровождать строительство вузовские инженеры будут вплоть до сдачи дока в эксплуатацию, которая запланирована на 2020 года.

Исследование и освоение Мирового океана в арктической и дальневосточной зонах России - одно из приоритетных направлений деятельности Дальневосточного федерального университета. Центр "Арктика" создан в рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ. Ученые ведут научные разработки по заказу промышленности и выполняют полный спектр инжиниринговых услуг для индустриальных партнеров из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также Дальневосточный федеральный университет в партнерстве с Дальневосточным центром судостроения и судоремонта и судостроительным комплексом "Звезда" ведут целевую подготовку кадров, научные исследования, организуют для студентов производственную практику. Сейчас около 200 студентов обучаются в Инженерной школе ДВФУ в интересах судостроительных предприятий региона.